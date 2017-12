47 de nave de croazieră au ancorat în acest an în terminalul de pasageri

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CN APMC) a anunţat că numărul navelor de croazieră, dar şi al turiştilor care ajung în terminalul de pasageri din Portul Constanţa este în continuă creştere de la un an la altul. De exemplu, de la începutul anului şi pînă în prezent, în terminalul de pasageri al Portului Constanţa au ancorat 47 de nave, iar pînă la sfîrşitul lunii noiembrie mai sînt programate să sosească alte 22 de nave. Pentru acest an, în terminalul de pasageri al Portului Constanţa au fost anunţate sosirile a 78 de nave, dintre care 41 fluviale şi 37 maritime, cu sute de turişti la bord. Pe lîngă navele de pasageri cu rute regulate, cum ar fi River Aria, River Adagio, River Explorer şi River Discovery, în terminalul de pasageri al Portului Constanţa mai sînt aşteptate navele de croazieră Spirit of Adventure, The Emerald, Calypso, Kristina Regina, Perla, The Iris, Bizet. Potrivit statisticilor CN APMC, în 2006, prin terminalul de pasageri au fost înregistraţi 46.887 pasageri. Numărul acestora este în continuă creştere în condiţiile în care, în 2005, au fost înregistraţi doar 33.253 pasageri, iar în 2004, 18.979 pasageri. Numărul turiştilor străini care au trecut prin terminalul de pasageri din Portul Constanţa s-a dublat anul acesta faţă de sezonul turistic anterior. Faptul că numărul navelor de croazieră care ancorează în terminalul de pasageri a Portului Constanţa a crescut în ultimul timp a fost confirmat şi de către managerul Agenţiei de turism Mistral Voyages, Corina Martin, care este unul dintre cei mai cunoscuţi tour-operatori pentru companii mari de croazieră din Constanţa. Mistral Voyages oferă pasagerilor străini, care ajung în Portul Constanţa cu nave de croazieră, posibilitatea să cunoască judeţul Constanţa prin tururi organizate, printre care: tur de litoral cu degustări de vinuri la Murfatlar, turul oraşului Constanţa şi spectacol folcoric la nunta Zamfirei, tur de Constanţa şi Mamaia, shopping la Constanţa, o zi în Delta Dunării, turul mănăstirilor din Nordul Dobrogei, tur arheologic al Dobrogei şi excursii la Adamclisi şi la Mănăstirea Sfîntul Andrei.