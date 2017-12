48 de morți, dintre care nouă copii, uciși în raiduri aeriene în Siria

Cel puțin 48 de civili, printre care nouă copii, și-au pierdut viața ieri în raiduri aeriene ale regimului asupra provinciei Idleb, în nord-vestul Siriei, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. "Raidurile aeriene desfășurate de avioane ale regimului asupra orașelor Idleb (capitala provinciei cu același nume), Saraqeb și Kafr Awid", toate aflate sub controlul rebelilor și al jihadiștilor care luptă împotriva armatei fidele președintelui Bashar Al-Assad, s-au soldat cu 48 de morți, potrivit OSDO. "Raidurile au făcut zeci de răniți, dintre care unii se află în stare critică", a adăugat Observatorul, cu sediul la Londra, care dispune de o vastă rețea de surse civile, medicale și militare în Siria. Zonele aflate sub controlul rebelilor și jihadiștilor au fost bombardate în numeroase rânduri de raiduri aeriene în această provincie, țintă de asemenea a elicopterelor armatei care au aruncat butoaie cu explozivi. Regimul sirian a suferit în ultimele luni o serie de înfrângeri militare, printre care pierderea orașelor Idleb și Jisr al-Shughur, după victorii succesive obținute timp de peste un an în fața rebelilor care din 2011 încearcă să îl răstoarne de la putere. Provincia Idleb se află în apropiere de granița cu Turcia — țară favorabilă rebeliunii și ostilă lui Bashar Al-Assad — și de provincia Latakia — bastion al regimului—, mai scrie AFP.