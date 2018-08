4,8 lei/euro, până vara viitoare?

În iunie, indicatorul de încredere macroeconomică al CFA (Chartered Financial Analyst) România a crescut cu 2,2 puncte față de luna anterioară, până la valoarea de 43,7 puncte (comparativ cu iunie 2017, avem o scădere cu 16,2 puncte). În ceea ce privește cursul de schimb leu/euro, peste 85% dintre analiștii care au participat la sondajul intern al CFA anticipează o depreciere a monedei naționale în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor, pentru finele lui 2018, este de 4,7210 unități; pentru vara viitoare, previziunile sunt de 4,7929 lei/euro. Totodată, rata anticipată a inflației pentru iunie 2019 este de 4,85%. De remarcat sunt anticipațiile de majorare a ratelor de dobândă. Pentru vara viitoare, peste 90% dintre analiști spun că ROBOR la trei luni va ajunge la 3,85%. În prezent, CFA România are peste 215 de membri, majoritatea deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst.