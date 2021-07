5 avantaje ale alegerii unei companii de curatenie pentru afacerea ta

In gestionarea unui magazin, unui birou sau a unei unitati comerciale deschise publicului, unul dintre elementele fundamentale este reprezentat chiar de aspectul pe care il ofera clientilor.

A intra intr-un mediu ordonat, curat si parfumat trezeste sentimente pozitive si incurajeaza colaborarea sau achizitionarea. De fapt, chiar daca marfurile sau serviciile sunt afisate sau prezentate intr-un mod atractiv si ordonat, acest lucru nu este suficient. Este necesar ca incaperea sa fie curata, sa nu existe nicio urma de praf, ca podeaua este stralucitoare si ferestrele ingrijite, pentru a atrage privirea clientilor.

Pentru a face acest lucru, curatenia zilnica facuta de catre personal firmei sau a magazinului nu este suficienta, dar este necesara interventia unei firme specializate care se ocupa atat de curatenia zilnica obisnuita, inainte sau dupa programul de deschidere, cat si de cea efectuata regulat in fiecare saptamana. Despre curatenie birouri, magazine si asa mai departe, poti afla mai multe daca intri pe site-ul curateniebirouri.ro.

5 motive pentru care alegi o companie de curatenie profesionala:

1. Salubrizare sigura

Incredintarea locatiei in care ai afacerea unui personal calificat reprezinta o garantie nu numai pentru clienti, ci si pentru proprietarii si personalul care petrec multe ore pe zi in acea cladire.

2. Economisire de timp

O companie de curatenie birouri intervine cu mai mult de o persoana si acest lucru iti permite sa accelerezi timpii. Cele mai extenuante sarcini vor fi rezolvate mai bine si mai repede datorita utilizarii masinilor, cum ar fi cele pentru lustruirea podelelor sau pentru igienizarea la nivel inalt.

3. Flexibilitatea programului

Curatarea birourilor si magazinelor trebuie sa aiba loc in absenta clientilor si uneori chiar a personalului, si acest lucru poate duce la reducerea programului de lucru sau la necesitatea mentinerii personalului mai mult timp. In schimb, o firma de curatenie poate interveni oricand, atat inainte, cat si dupa programul de deschidere sau in timpul oricaror inchideri de sarbatori.

4. Siguranta marfurilor si a spatiilor

Relatiile dintre o unitate comerciala si o companie de curatenie sunt stabilite printr-un contract care protejeaza proprietatea si in ceea ce priveste bunurile expuse si structurile magazinului, dar si documentele firmelor. Firma de curatenie este responsabila pentru munca angajatilor sai si care va garanta pentru orice deteriorare, atat a bunurilor, cat si a mobilierului.

In caz de avarie, firma de curatenie va despagubi in intregime. Este important sa subliniem, totusi, ca atunci cand se utilizeaza o companie externa, exista cu greu probleme de furt sau daune tocmai pentru ca compania este cea care supravegheaza munca angajatilor atent alesi si bine pregatiti.

5. Curatare extraordinara

Situatia de urgenta legata de pandemie ne-a aratat din pacate necesitatea de a asigura o igienizare radicala si aprofundata a tot ceea ce atingem. Salubritatea este insa o procedura complexa, care necesita cunoasterea subiectului si a tehnicilor care trebuie utilizate.

Produsele igienizante sunt, de asemenea, diferite de cele utilizate in mod normal si trebuie diluate profesional pentru a evita riscurile pentru sanatatea oamenilor. Daca este efectuat necorespunzator este practic inutila si nu amelioreaza riscul de contagiune.

Firma curateniebirouri.ro activeaza de multi ani in sectorul de curatenie si igienizare cu servicii specializate pe care le ofera clientilor, atat publici, cat si privati. In plus, combina grija pentru spatiile incredintate, respectul si atentia fata de mediu, folosind detergenti si echipamente de inalta calitate.

Firma poate oferi servicii de curatenie industriala, spalarea ferestrelor, tratamente profesionale pentru diferite tipuri de pardoseli, curatenie obisnuita, precum si curatare temeinica in vederea deschiderilor si a renovarilor ulterioare. De asemenea, pentru spatiile exterioare, se efectueaza toaletarea arborilor si multe alte activitati de curatenie si amenajare.

Pentru mai multe detalii, intra pe curateniebirouri.ro.