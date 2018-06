5 iunie - Ziua Mondială a Mediului

Marți, 5 iunie 2018, ora 13.30, la sediul SC M M RECYCLYNG SRL, situat pe Bd. Aurel Vlaicu, nr. 290ª, S.C. POLARIS M HOLDING SRL organizează în parteneriat cu Asociația “United Hands România”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, o vizită la stația de sortare si reciclare deseuri.

La activitate va participa un grup de tineri cu vârste cuprinse între 12-18 ani, care provin din centrele de plasament “Antonia” și “Delfinul” din Constanța.

Tema anului 2018, aleasă de UNEP (Programul Națiunilor Unite Pentru Mediu) este

“ Beat plastic pollution!”, având motto-ul “If you can`t reuse it, refuse it!”, invită guvernele, industriile comunitatea și oamenii să colaboreze pentru a găsi soluții sustenabile pentru reducerea producției si uzului excesiv de plastic de unica folosință, care poluează apele si solul, afectând pe termen lung calitatea vieții și a sănătății umane.

Activitatea noastra iși propune să facă cunoscută tinerei generații importanța reducerii consumului de plastic, dar și posibilitatea colectării si reciclării lui în scopul producerii de noi articole, cu un consum mai mic de energie si combustibili.

Cu sprijinul Dvs., putem aduce în atenția cetățenilor activitatea noastră, în scopul promovării importanței acestei zile și a implicării fiecaruia în procesul de colectare si reciclare a deșeurilor.