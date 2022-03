5 locuri de vizitat dacă ajungi în Valencia

Valencia este unul dintre cele mai turistice orașe din Spania, iar peste 2 milioane de oameni ajung în fiecare an aici.

Așadar, iată ce merită să vizitezi dacă ajungi în Valencia:

1. Orașul Artelor și al Științelor - Acest complex pare desprins din filmele SF, având o arhitectură futuristă ce face notă discordantă de cea a orașului Valencia. Vei avea ocazia să vizitezi unul dintre cele mai spectaculoase Oceanografe din Europa ori un Delfinariu ce cu siguranță te va impresiona. În plus, Muzeul Științelor este de-a dreptul futurist. Prețul biletelor variază între 8 și 31.9 euro, în funcție de atracția turistică pe care dorești să o vizitezi. Copiii și grupurile beneficiază de reduceri. Acestea nu sunt însă atracții doar pe interior, ci și în exterior, fiind niște clădiri cu aspect futurist, înconjurate de palmieri.

2. Festivalul La Tomatina - În cazul în care vei merge în Valencia la finalul lunii august, o experiență ce merită să o trăiești este Festivalul La Tomatina. Acesta are loc în ultima de zi de miercuri a lunii august în localitatea Bunol, situată la jumătate de oră distanță de Valencia. Este unul dintre cele mai populare festivaluri din Europa, la care participă o mulțime de oameni care se bat cu roșii. Totul a început întâmplător, în 1945, după o bătaie între localnici. Aceștia s-au întors un an mai târziu pentru a retrăi momentul și până la un festival în adevăratul sens al cuvântului a mai fost doar un simplu pas. Chiar dacă la un moment dat a fost interzis, autoritățile au revenit asupra deciziei și astăzi este una dintre cele mai importante tradiții din lume. Marile publicații au scris pe larg despre el, iar notorietatea sa este evidențiată și de faptul că există și un joc de pacanele online . Slotul denumit Tomatina Bingo a fost lansat de compania Gluck Games și combină jocul de bingo cu unul de păcănele, în timp ce bilele sunt sub forma unor roșii.

3. Grădinile Turia - Valencia este unul dintre orașele europene cele mai "verzi", iar acest lucru se datorează unui incident nefericit. Astfel, orașul era străbătut de râul Turia, însă în 1957, după o furtună puternică, acesta a ieșit din matcă și a inundat Valencia, multe clădiri fiind distruse. În acel moment autoritățile au decis ca râul să fie deviat, iar albia sa a rămas goală. În primă fază, autoritățile au dorit să construiască o autostradă, dar localnicii s-au opus și astfel a rezultat un parc lung de aproximativ 9 kilometri. Acesta este, de altfel, cel mai lung parc din lume.

4. Centrul Vechi al orașului - Vei avea ocazia să vizitezi o mulțime de clădiri cu o arhitectură spectaculoasă. În centrul orașului se află și numeroase atracții. Cea mai cunoscută este probabil Catedrala Valenciei, unde se spune că se află Sfântul Graal. Alte obiective interesante sunt Plaza de la Virgen, Turnul El Miguelete, Plaza de la Reina, La Llotja de la Seda, Mercado Central și Porta de la Seranos. Totodată, trebuie neapărat să te plimbi pe străduțele din centrul Valenciei și să iei orașul la pas pentru a te bucura mai bine de tot ce are mai bun de oferit. În special o vizită în Barrio el Carmen este recomandată.

5. Plajele din Valencia - Un mare avantaj pe care acest oraș îl are sunt și plajele. În principiu, sezonul de plajă începe undeva la mijlocul lunii mai și se termină în luna octombrie. Valencia este un oraș cu plaje late, astfel că nu vei avea senzație de sufocare. În plus, temperatura este bună pentru o mare parte a anului și ploua destul de rar. Cea mai cunoscută plaja din Valencia este Malvarrosa. Este cam ceea ce este Barcelonetta pentru Barcelona. Nisipul este fin, iar în apropiere vei găsi numeroase dușuri, dar și restaurante unde să mănânci.