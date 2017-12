5 sfaturi pentru turişti! Ce faceţi dacă o companie aeriană dă faliment?

În contextul falimentului companiei aeriene Monarch, dar și al altor situații excepționale întâlnite în timpul călătoriei cu avionul, Vola.ro anunță un set de măsuri pe care turiștii și le pot însuși pentru a fi protejați de eventuale situații neprevăzute, măsuri pe care Vola.ro le implementează deja cu succes.

Pe 2 octombrie 2017, Autoritatea Aeronautică Civilă din Regatul Unit (CAA) anunța oprirea tuturor operațiunilor companiei britanice Monarch și intrarea acesteia în faliment. Peste 110.000 de turiști au fost afectați imediat, având zboruri chiar în acea zi, și peste 300.000 de rezervări viitoare nu au fost onorate. 45 de turiști români aveau zboruri Monarch Airlines programate în perioada imediat următoare, majoritatea fiind segmente aferente unui zbor Smart Connection exclusiv Vola.ro.

În aceste condiții, personalul de suport Vola.ro a contactat turiștii afectați și le-a oferit alternative de zbor. Din cele 22 de rezervări în total (pentru 45 de pasageri), 20 au fost soluționate cu succes și zborurile au fost deja efectuate. Pentru două dintre rezervări încă se mai discută asupra opțiunilor de zbor.

Consultanții au oferit rute alternative de călătorie și Vola.ro a suportat diferența de preț aferentă noului bilet de avion.

Există întotdeauna un risc atunci când companiile aeriene dau faliment - majoritatea cazurilor sunt considerate „forță majoră” și exonerează compania de multe dintre responsabilități, însă acțiunile de mai jos reduc riscurile călătorilor:

1. Încheierea unei asigurări de călătorie solide, care să includă și situația de anulare a zborului, pierdere a bagajului etc.

2. Alegerea unei companii de încredere (criteriul „preț” nu ar trebui să fie unicul criteriu niciodată).

3. Parcurgerea cu atenție a Termenilor și Condițiilor agenției la rezervarea unui bilet de avion. Vola.ro, spre exemplu, include la zborurile rezervate prin Smart Connection și o garanție a zborurilor cu transfer pentru situații în care unul dinte segmente nu poate fi efectuat (timp prea scurt de transfer sau alte elemente neprevăzute).

4. Salvarea în agenda telefonului a numărului de la Suport Clienți și apelarea lui cu încredere în cazul în care sunt probleme. Alegerea pe cât posibil a unei companii cu suport 24/7, pentru că, în funcție de fusul orar al țării în care se călătorește, este posibil să nu se încadreze în orele de program obișnuite.

5. Comunicarea către agenția de turism a datelor de contact complete și corecte, pentru a se asigura că vor fi informați de eventuale schimbări.

„Nu am agreat niciodată abordarea de „struț” în situații delicate și vom încerca întotdeauna să identificăm o soluție pentru problemele pasagerilor noștri. Adeseori am renunțat la taxa de serviciu, am oferit consultanța noastră gratuit și, mai mult, dacă turistul avea un zbor Smart Connection și doar unul dintre segmente era afectat, am suportat și costul suplimentar prin Garanția Smart Connection, sume care înseamnă chiar și câteva sute de euro per pasager în anumite situații”, a afirmat Daniel Truica, CEO Vola.ro.