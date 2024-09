5 sloturi online pentru pasionații de turism

Imaginația dezvoltatorilor de sloturi online este un punct forte. Din dorința de a satisface preferințele unei game cât mai vaste de oameni, ei au creat în ultimii ani jocuri inspirate din numeroase domenii. Iar atracțiile turistice nu au fost nici ele ignorate, mai ales că sunt locuri ce pot fi cu ușurință dezvoltate și transpuse sub forma unor jocuri.

În acest articol îți vom prezenta 5 atracții turistice pe care le poți descoperi în cazul în care ești pasionat de sloturi online.

Palatul Versailles

Palatul Versailles este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Franța. Istoria bogată pe care o are și arhitectura spectaculoasă fac din Versailles un loc ideal de excursie pentru o zi întreagă. Superba clădire a inspirat și apariția unui video slot de succes. Este vorba despre Versailles Gold, un titlu din portofoliul providerului bulgar de sloturi online EGT (Amusnet), care îi transpune pe jucători direct în atmosfera epocii regale franceze.

Jocul are o structură clasică, 5 role și 10 linii de plată, iar simbolurile sunt inspirate din vremurile de glorie ale casei regale din Franța: regele, regina, crucifixul auriu și așa mai departe. Jocul oferă până la 12 rotiri gratuite și are și funcția gamble. De asemenea, beneficiază și de jackpot-uri.

Colosseumul din Roma

Colosseumul din Roma este principalul punct de atracție din capitala Italiei. Cu o vechime de aproximativ 2 milenii, această clădire impresionantă încă se păstrează într-o formă excelentă și pot fi făcute tururi individuale și cu ghid. Colosseumul din Roma poate fi văzut și în slotul online Around the World, dezvoltat de compania Endorphina.

Nu este însă singura atracție turistică din acest slot, care îi duce pe utilizatori și prin alte locuri impresionante din această lume: Marele Zid Chinezesc, Piramidele din Giza și așa mai departe. Per total, este un joc care se remarcă și prin partea vizuală.

Kathmandu

Capitala Nepalului este un loc ideal de vizitat pentru cei care vor să aibă parte de o experiență inedită. Bunătatea oamenilor din aceste locuri este cunoscută la nivel mondial. Cei mai mulți vizitează însă Kathmandu din dorința de a face expediții montane, iar capitala este doar un loc de popas.

Kathmandu este însă un oraș care apare și în două sloturi online semnate de aceeași companie, ELK Studios. Este vorba despre sloturile Katmandu și Katmandu Gold. În ambele sunt prezentate temple nepaleze, alpiniști și peisaje montane din această țară.

Londra

Londra este o metropolă cosmopolită, în care e dificil să te plictisești. Un oraș viu, în care poți avea numeroase activități culturale și distractive. Face parte din categoria orașelor care nu dorm niciodată. Londra apare și într-un slot online de la Relax Gaming.

Jocul se numește London Nights și are o grilă 5x3 cu 25 de linii de plată. Povestea este inspirată din nuvela lui Robert Louis Stevenson, Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. Cei doi sunt simboluri în acest slot, alături de locuri din Londra. Jocul beneficiază și de rotiri gratuite.

Manhattan

Manhattan este unul dintre cele mai scumpe și exclusiviste cartiere din New York City. Se remarcă prin clădirile înalte și este un loc în care s-au realizat numeroase filme. Acest cartier poate fi "văzut" și într-un slot online pe nume Manhattan Wild. Este lansat de compania NoLimitCity și îi introduce pe utilizatori în atmosfera unei petreceri exclusiviste din Manhattan, din urmă cu câteva decenii.

Pe coloana sonoră se aud melodii jazz, în timp ce pe fundal vedem zgârie-norii din Manhattan. Ca simboluri găsim elemente ce au legătură cu petrecerile exclusiviste din Manhattan: sticle de șampanie, pahare cu cocktailuri și bijuterii.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!