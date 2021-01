5 țări din Asia în care jocurile de noroc sunt la mare căutare

După cum se știe deja, mulți oameni sunt pasionați de jocuri de noroc pentru că vor să câștige ușor și rapid bani, fără a depune vreun efort. Multora nu le ajung banii, pe care îi câștigă deja și probabil de asta sunt atrași de jocuri de noroc pentru a-și acoperi anumite cheltuieli. Deși mulți știu că șansele să nu câștige niciun ban sunt mari, totuși le place să joace la cazinouri, iar unii dintre ei chiar merg și mai departe, încât își pierd toate economiile.

Există câteva țări din Asia, în care jocurile de noroc sunt la mare căutare, deși câștigurile nu sunt nidecum garantate. Oamenii vin aici pentru că numărul jocurilor de masă este mare, iar în opinia lor, ar exista șanse de a câștiga dacă joacă aplicând strategii. Pentru unii jucători însă, mai mult ca sigur, este vorba de dependența de jocurile de noroc și de activitățile de tip cazinou.

Iată care sunt principalele 5 țări în care oamenii sunt ahtiați după jocurile de noroc:

1. Macau din China

Acest loc a depășit chiar și Las Vegasul (unde unii oameni fac greșeala să-și joace toate economiile la jocuri de noroc). Macau este "capitala jocurilor de noroc din Asia" și cuprinde cel puțin 34 de cazinouri, care au ruletă, dar și o mare varietate de jocuri de sloturi, jocuri de cărți (cum sunt cele de poker, blackjack, baccarat). Doar cazinoul Macau Venetian are 2.000 de sloturi, 500 de mese de joc și numeroase jocuri unice, care nu apar în niciun cazinou din lume.

Macau oferă clienților și posibilitatea de a face cumpărături de lux, în peste 300 de magazine, ce comercializează produse de marcă, în cele mai actuale tendințe ale modei (cum sunt cele Dior Chanel, Louis Vuitton Rolex, Vivienne Westwood și Rolex).

2. Jocurile de noroc din Singapore

În Singapore, cele mai renumite sunt cazinourile: Lounge și Resorts World Sentosa. Cetățenii și rezidenții permanenți trebuie să plătească o taxă de $100 pe zi, pentru a intra în cazinou, însă turiștii au acces gratuit.

3. Cazinourile din Malaezia







Un milion de turiști vizitează an de an Malaezia pentru plaje, soare și atracțiile minunate de aici, insă mulți dintre ei vin în mod special pentru jocurile de noroc și activitățile de cazinou. Prin urmare succesul acestei destinații în atragerea turiștilor depinde și de facilitățile de jocuri de noroc pe care le oferă pentru oamenii pasionați de câștiguri de acest fel. În plus, Malaezia se află în apropiere de alte țări în care jocurile de noroc sunt interzise, deci mulți localnici din astfel de țări vin pentru astfel de distracții aici.

În Malaezia se află lanțul de agrement Resorts World în partea de Sud-Est a continentului. Foarte renumit este cazinoul Genting, care are numeroase mese de joc, 400 de jocuri electronice, 3.000 de sloturi.

4. Cazinourile din Filipine

Industria jocurilor de noroc și a cazinourilor din Filipine a devenit din ce în ce mai dezvoltată, datorită concurenței sporite în acest domeniu. Aici există 4 cazinouri private, renumite: Bloomberry Resorts Corporation, City of Dreams Manila, Travellers International Hotel Group și Tiger Resorts.

Turiștii vin în Filipine pentru a se bucura de frumusețea insulelor, dar și pentru a juca la cazinouri, pentru că aici varietatea de activități de tip cazinou este foarte mare, include chiar și păcănele. Filipine are peste 7.000 de insule cu păduri tropicale, păduri de mangrove, plaje de înaltă clasă și recife de corali.

5. Jocurile de noroc din Indonezia

În Indonezia, jocurile de noroc și cazinourile au fost interzise, din cauza protestelor făcute de islamiști, care s-au revoltat în nenumărate rânduri. Și activitatea fostei loterii organizată de guvern a fost oprită, deși aceasta a funcționat o perioadă de timp.

În prezent, interesul pentru astfel de distracții este major, tocmai pentru că sunt interzise jocurile de noroc. Totuși, spre bucuria celor pasionați de astfel de distracții, apar mereu cazinouri clandestine și site-uri speciale, precum data SGP, unde ei, dar și turiștii, pot paria online.