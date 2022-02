5 Trucuri pentru Curatarea Canapelei

Cum putem curata o canapea in mod efficient ? Curatarea canapelei sau fotoliilor nu este o sarcina tocmai usoara. Pe langa faptul ca este posibil sa nu o cureti perfect, poti provoca chiar si alterarea acesteia daca nu folosesti produsele sau tehnicile potrivite. De aceea probabil cei mai multi dintre dumneavoastra acceseaza servicii de curatenie profesionale si interogheaza internetul cu fraze de forma: “preturi curatenie la domiciliu” sau “firme de curatenie”.Daca totusi esti ambitios si vrei sa incerci sa cureti singur canapeaua iata cateva trucuri de care trebuie sa tii cont pentru a reusi.

1. Aspirarea canapelei.

Primul lucru pe care trebuie sa il faci inainte de toate este sa o cureti de praf, fie cu ajutorul unui aspirator, fie cu ajutprul unei lavete. Insa, cel mai bine ar fi sa folosesti aspiratorul. Aspiratorul elimina in mod eficient praful dar si acarienii sau alte insecte potentiale.

Nu folosi niciun produs de curatare inainte sa il testezi. Unele produse, care nu prezinta niciun pericol pe un material din bumbac spre exemplu pot lasa pete sau sa deterioreze o canapea. Alege un colt mai ascuns pe care sa testezi produsul pe care vrei sa il folosesti pentru curatarea canapelei. Daca materialul isi schimba aspectul, daca se decoloreaza, daca lasa pete, nu mai insista, clateste cu apa suprafata tratata si foloseste alt produs.

2. Lavete de microfibra

Foloseste lavete de microfibra sau bureti curati. Un burete sau o laveta murdara risca sa murdareasca, sa pateze si mai tare o canapea.

3. Otet Alb

Foloseste otet alb pentru petele mai incapatanate. Daca preferi sa folosesti solutii naturale, din casa, poti folosi otet alb, un produs natural care poate veni de hac unor pete precum petele de grasime sau de vin.

Trebuie sa stii ca firmele de curatenie folosesc un aparat special, de injectie extractie alaturi de o solutie de apa calduta cu detergent special. Poti incerca si tu sa imiti aceasta procedura, folosind solutii si tehnici similare. Tehnica este una simpla insa destul de migaloasa: stopeste si umezeste zona cu probleme, freaca putin zona propriu-zisa si elimina apa, in mod ideal prin extractie.

4. Spuma de ras

Da, ai auzit bine, spuma de ras se poate folosi si la altceva decat la barbierit, la curatarea canapelei spre exemplu. Pentru asta, este de ajuns sa pui un strat generos de spuma de ras pe suprafata de tratat si sa o lasi sa actioneze aproximativ o ora. Dupa o ora, ia un burete curat, umezeste-l putin si freaca apoi in toate sensurile.

5. Amoniac

Deoarece este un produs destul de nociv, inainte de a-l folosi foloseste manusi si, mai ales, nu il folosi cand copiii sunt in preajma. Poarta in egala masura o masca pentru a nu respira vaporii emanati. Ia o galeata sau un bol cu apa si amesteca cu o lingura de amoniac si cateva picaturi de detergent de vase.

Ia apoi un burete sau o laveta curata. Imbiba-l in solutia rezultata si freaca suprafetele necesare. Insista asupra petelor insa, daca vezi schimbari in culoarea canapelei trebuie sa te opresti deoarece inseamna ca amoniacul este mult prea agresiv pentru materialul canapelei tale. Dupa ce ai frecat bine petele ia un prosop curat si uscat si sterge canapeaua in toate sensurile. Ia apoi un uscator de par si termina astfel uscatul canapelei.

Toate aceste metode amintite mai sus, functioneaza mai mult sau mai putin, in functie de gradul de murdarie al canapalei si priceperea fiecaruia. Ca sa fiti sigur ca obtineti rezultatul dorit, cel mai usor este probabil sa cautati “servicii curatenie Bucuresti” si veti gasi o gramada de solutii profesionale la problema dumneavoastra.