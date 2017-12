50 Cent a fost adoptat la 12 ani

Rapperul american 50 Cent a vorbit într-o emisiune de televiziune despre anii copilăriei şi a declarat că a fost adoptat de bunica lui, după decesul mamei sale. Rapperul, al cărui nume real este Curtis Jackson, a crescut în cartierul Queens din New York. Mama lui, Sabrina, l-a născut pe când avea 15 ani şi l-a crescut singură. Sabrina a fost ucisă în anul 1988, când Jackson avea 12 ani, iar el s-a mutat în casa bunicilor, unde a locuit alături de opt unchi şi mătuşi. În documentarul ”50 Cent: The Origin of Me”, rapperul discută despre adopţie cu studenţii din Carolina de Sud, statul unde au locuit bunicii lui: ”Îmi face bine să aflu mai multe despre trecutul meu. Mulţi oameni nu ştiu că am fost adoptat. Bunica mea m-a adoptat după ce mama mea a murit. A fost tutorele meu legal. Bunicii mei sunt de aici, din Carolina de Sud. Ultima dată când am fost aici s-a întâmplat în urmă cu şase ani”, a adăugat rapperul american.

50 Cent, în vârstă de 35 de ani, cunoscut pentru imaginea sa de ”băiat rău”, a vândut 22 de milioane de discuri în întreaga lume. Cel mai recent album al său, ”Before I Self Destruct”, a fost lansat în noiembrie 2009. În 2005, rapperul a jucat într-un film considerat de criticii de specialitate drept o dramă cu accente autobiografice, intitulat ”Get Rich or Die Tryin\'”, ce poartă acelaşi titlu cu albumul său de debut, lansat în 2003.