50 Cent îşi vinde diamantele

Criza mondială l-a afectat şi pe rapper-ul american. 50 Cent a recunoscut că a pierdut în timpul recesiunii cîteva milioane şi că a fost nevoit să facă anumite sacrificii şi să mai renunţe la lux. ”Criza a lovit rap-ul. Pînă acum, cumpăram diamante aproape zilnic. Acum, însă, trebuie să le vînd, ca să am bani să cumpăr ceva nou. Acestea sînt vremurile în care înveţi despre valoarea adevărată a banilor. Dacă nu ai pierdut bani în timpul acestei recesiuni, înseamnă că nu i-ai avut de la bun început. Sigur, eu am pierdut cîteva milioane, dar asta pentru că am avut foarte multe. Orice om de afaceri care vrea să reuşească ar trebui să înveţe de la mine”, explică 50 Cent.

Starul hip-hop, pe numele lui adevărat Curtis Jackson, nu se uită însă la bani cînd vine vorba de petreceri. Recent, a achitat o notă de plată de peste 75.000 de lire sterline în clubul Alto din Londra, după ce a sărbătorit cu cîţiva prieteni premiera ultimului său film, ”Dead Man Running”. Criză-criză, dar nu şi în privinţa băuturii... Averea sa era estimată la 405 milioane de dolari, anul trecut.