50 de copii din comuna Saraiu au profitat din plin de excursia oferită de CJC

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2009”, iniţiat de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, cu o excursie oferită copiilor din comuna Saraiu. “Am fost foarte nerăbdător să vin în această excursie. Mi-a plăcut mult la Acvariu, unde am văzut mulţi peşti, dar mai ales la Aqua Magic, unde nu mai fusesem niciodată pînă acum”, a spus Teodor Nicolae Postu, un băieţel de 9 ani, din satul Dulgheru, comuna Saraiu. La fel de încîntaţi de excursie au fost toţi copiii, care le-au spus cadrelor didactice însoţitoare că abia aşteaptă să revină la Constanţa. Conform protocolului semnat de CJC cu celelalte instituţii şi societăţi comerciale implicate în program - Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, SC Aqualand SA Constanţa, SC Telegondola SA, Circul Medrano - vizitele grupurilor de copii au loc în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri ale fiecărei săptămîni. “Copiii au primit cu mare bucurie această excursie. Este o acţiune binevenită, pentru că nu toţi copiii au posibilitatea să vină în fiecare an la mare. Avem copii care nu au văzut în viaţa lor marea sau aceste obiective. Au fost foarte emoţionaţi, li se citeşte bucuria pe chipuri. Punctul de atracţie al excursiei a fost, într-adevăr, parcul de distracţii Aqua Magic. Am auzit nenumărate discuţii între ei despre acest loc, căruia abia aşteptau să îi afle toate secretele“, a declarat directorul şcolii din Saraiu, Geta Cărăbuş. Ea a adăugat că în excursie au venit 50 de copii din comună care au fost selectaţi în funcţie de performanţele şcolare, dar mai ales, în funcţie de posibilităţle materiale ale părinţilor de a-şi aduce copiii la mare. Pentru a se asigura că elevii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cît mai bine, reprezentanţii CJC le-au asigurat o masă şi băuturi răcoritoare. În plus, pentru ca să-şi amintească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat în excursie, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului.