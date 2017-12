50 de elevi constănţeni, înşelaţi de o agenţie de turism

O excursie în străinătate organizată printr-o agenţie de turism nu înseamnă întotdeauna un succes. Au aflat-o pe pielea lor mai mulţi elevi şi profesori de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa şi de la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa care au vrut să îşi petreacă o parte din vacanţa de vară în capitala Franţei, Paris. „Pe 12 august a sosit la Paris primul grup de la CNMB, format din doi profesori şi 20 de elevi. Grupul nostru, format din doi profesori şi 30 de elevi, a sosit pe 16 august”, a declarat telefonic prof. Mihai Conţanu, unul dintre profesorii CNMB care însoţesc elevii la Paris. Nu mică le-a fost mirarea cînd, după ce au ajuns la hotelul unde ar fi trebuit să fie cazaţi, li s-a spus că agenţia nu a plătit nimic. „Am contactat agenţia SC Romina Travel SRL prin mai. Am plătit 500 de euro de persoană şi am încheiat contractul prin care reprezentanţii acesteia se obligau să se ocupe de excursia noastră. După aceea, ne-am văzut de treabă. Am mai organizat excursii prin agenţii turistice şi nu ni s-a mai întîmplat aşa ceva. Ştim că mai este un grup de elevi şi cadre didactice de la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanţa, care se află în aceeaşi situaţie, dar nu ştim unde sînt acum, cînd au sosit sau cîte persoane sînt”, a precizat prof. Mihai Conţanu. Prin contractul încheiat cu SC Romina Travel SRL, elevilor şi însoţitorilor acestora li s-a promis cazare şi masă la hotelurile Ibis şi Etap, care fac parte din lanţul hotelier ACCOR. Din fericire, excursia elevilor nu a fost afectată de comportamentul neprofesional al reprezentanţilor SC Romina Travel SRL. Ei şi-au plătit singuri cazarea (1.000 de euro pe noapte pentru întregul grup). „Ne-am cazat la hotelul Ibis, în timp ce primul grup s-a cazat la Etap, întocmai cum era stabilit. Faptul că ne-am plătit singuri cazarea nu ne-a influenţat cu nimic bugetul alocat excursiei. Nu sîntem flămînzi şi nu dormim sub cerul liber, aşa cum s-a zvonit. Sîntem bine şi ne vom continua vizita prin Paris. Chiar în acest moment (duminică după amiază - n.r.) sîntem într-un autobuz supraetajat şi trecem pe lîngă Arcul de Triumf”, a adăugat prof. Conţanu. Profesorii însoţitori au sesizat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa cu privire la situaţia lor şi aşteaptă să vadă dacă va fi deschisă sau nu o anchetă în acest caz. Pînă atunci însă, grupul mirciştilor se va bucura din plin de ceea ce are Parisul de oferit.