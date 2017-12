50 de lei, preţul biletelor la Goran Bregovic

După succesul deosebit pe care l-a repurtat în urmă cu doi ani, Goran Bregovic se întoarce la Mamaia, bineînţeles acompaniat de uimitoarea Wedding & Funeral Orchestra. În această vineri, începând cu ora 24.00, clubul Tribute Summer Residence va fi gazda unui concert de excepţie, care îl va avea în prim plan pe cântăreţul bosniac.

Goran Bregovic şi-a câştigat notorietatea la nivel mondial adoptând un stil dominat de influenţe balcanice şi răsturnând topuri cu albume precum „Tales and Songs from Weddings and Funerals”, „Ederlezi” sau „Silence of the Balkans”. Mai mult, strânsa sa legătură cu regizorul Emir Kusturica şi numeroasele lor colaborări la filme precum „Queen Margot” sau „Arizona Dream” au atras simpatia cinefililor pentru muzica lui Goran Bregovic, care a şi intitulat un album „Music for films”.

Toţi cei care sunt interesaţi de ritmurile ieşite din tipare ale show-man-ului îl pot admira pe acesta vineri seară, preţul unui bilet fiind de 50 de lei.