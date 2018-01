50 de milioane de lire sterline pentru un craniu cu diamante

Cîntăreţul George Michael a făcut o ofertă de 50 de milioane de lire sterline (73,6 milioane de euro) pentru a achiziţiona cea mai recentă lucrare de artă a lui Damien Hirst. George Michael şi partenerul său de viaţă, Kenny Goss, au vizionat deja în particular piesa de artă, un craniu acoperit cu 8.601 diamante.

Fostul membru al trupei Wham! este mare colecţionar de artă şi deţine obiecte în valoare de aproximativ 100 de milioane de lire sterline (147,3 milioane de euro). Preţul craniului ornat cu diamante nu ar trebui să constituie o problemă pentru George Michael, de vreme ce numai la concertul său de inaugurare a proaspăt renovatului stadion Wembley din Londra au fost prezenţi circa 75.000 de fani.

Damien Hirst, în vîrstă de 42 de ani, este artistul plastic englez contemporan cel mai cunoscut pe plan mondial şi a dominat scena artistică britanică în anii '90. Tema centrală a operei sale este moartea. Artistul este celebru pentru seria “Istorie naturală”, în care animale moarte, precum rechini, oi sau vaci, întregi sau tăiate, sînt conservate în formaldehidă. În 2004, Damien Hirst a devenit al doilea cel mai scump artist în viaţă cu piesa intitulată “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”: un rechin-tigru imens, conservat în formaldehidă şi aşezat într-o vitrină. Lucrarea a fost achiziţionată pentru suma de 50 de milioane de lire sterline.