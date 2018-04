50% dintre maşinile de pe şoselele noastre, potenţiale sicrie! Ba mai mult!

16:49:56 / 28 Martie 2018

pe spaga

Da este total adevarat, deoarece 99.99% din inspectii se trec pe spaga, chiar si in 2018 nu s-a schimbat nimic. Ar trebui facute cateva flagrante pe la cateva statii ITP poate asa inspectorii isi baga mintile in cap. Romanul este extrem de inventiv am auzit de tot felul de dispozitive pe care le folosesc inspectorii, care pacalesc aparatura de emisii noxe pentru a trece cu brio.