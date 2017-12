50% din cabinetele dentare respectă normele de sterilizare

În urma noilor statistici privind prevalenţa hepatitelor B şi C în România, precum şi răspândirea altor viruşi extrem de periculoşi, DENT ESTET (prima clinică de medicină dentară din România care a implementat un sistem de management al calităţii şi singura care a obţinut certificatul de garanţie a calităţii) iniţiază în lunile octombrie-noiembrie campania “Combate răspândirea infecţiilor în cabinetul stomatologic!”. Campania este una de interes general ce îşi propune conştientizarea contaminarii cu viruşi extrem de periculoşi, precum cel al hepatitei, HIV, TBC etc. în timpul consultaţiei dentare. De asemenea, se urmăreşte educarea populaţiei cu privire la importanţa respectării regulilor de igienă şi sterilizare în cabinetul stomatologic. Conform ultimelor statistici, România se află pe primul loc în Comunitatea Europeana în ceea ce priveşte numărul cazurilor de hepatită B şi C. Între 3.5% şi 7% din populaţie este contaminată cu hepatita C şi aprox. 6% cu hepatita B. “Exista studii de specialitate care demonstrează faptul că o parte dintre persoanele care suferă de boli grave precum hepatita sau SIDA au fost infectate în timpul consultaţiei stomatologice, în primul rând din pricina unor condiţii de igienă precare. Din acest motiv, este esenţial ca pacienţii să fie informaţi”, a declarat dr. Oana Taban, reprezentant al clinicii menţionate. În Romania, doar 50% dintre cabinetele stomatologice respectă normele europene în materie de sterilizare a instrumentarului medical. Astfel, campania “Combate răspândirea infecţiilor în cabinetul stomatologic” vine ca un semnal de alarmă la nivel naţional.