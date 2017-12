50% din copiii de un an sunt anemici din cauza înlocuirii laptelui matern

O particularitate pentru România o reprezintă înlocuirea mult prea timpurie a laptelui matern cu laptele de vacă, ceea ce face ca, împreună cu alte cauze, peste 50% dintre copiii de un an să fie anemici, potrivit unui raport al UNICEF şi Organizaţiei Mondiale a Sănăţăţii (OMS), care promovează alăptarea. Potrivit raportului UNICEF, în întreaga lume mor anual peste un milion de copii deoarece nu sunt alăptaţi sau pentru că li se oferă prea devreme alt tip de alimente. Alte milioane au o stare de sănătate precară, se îmbolnăvesc de maladii ce pot fi prevenite sau suferă din cauza malnutriţiei. “Deşi magnitudinea acestor probleme este mult mai mare în ţările în curs de dezvoltare, mii de copii suferă în România efectele nocive ale unei culturi centrate pe hrănirea cu substitute de lapte matern. Printre beneficiile alăptării pentru copiii din lumea industrializată se numără scăderea riscului de diaree, infecţii respiratorii şi ale urechii şi de boli alergice. O particularitate pentru România o reprezintă înlocuirea mult prea timpurie a laptelui matern cu laptele de vacă, ceea ce face (împreună cu alte cauze) ca, la un an, peste 50% dintre copii să fie anemici. Alăptarea exclusivă până la şase luni şi continuarea alăptării până la cel puţin un an ar contribui decisiv la diminuarea drastică a acestei situaţii”, se arată în raportul UNICEF prezentat ieri. În acelaşi timp, un copil alăptat se va dezvolta mai bine psihic şi intelectual, va fi mai stabil emoţional, iar coeficientul lui de inteligenţă poate fi mai mare chiar cu opt puncte, susţin autorii raportului. Studiile arată că femeile care alăptează au riscuri mai reduse de diabet, cancer ovarian sau de sân ori depresie neonatală. Pe lângă eliminarea suferinţei copiilor şi familiilor, aceasta s-ar putea traduce şi prin economii de sute de mii de euro în sistemul de asigurări de sănătate, prin scăderea duratei de spitalizare, a numărului consultaţiilor de pediatrie, precum şi în sistemul asigurărilor sociale, prin scăderea numărului de zile de concediu medical acordate părinţilor pentru îngrijirea copiilor bolnavi.