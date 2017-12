50% dintre navele din porturile româneşti încalcă standardele

Campania de prevenire a muncii la negru pe navele din bazinul Mării Negre, „Black Sea Campaign 2014”, începută luni, 26 mai, a ajuns la final vineri, iar în urma inspecţiilor realizate la bordul tuturor navelor aflate în porturile româneşti, au fost descoperite mai multe nereguli. În ţările riverane Mării Negre au fost verificate peste 150 de nave aflate în porturile din Turcia, Georgia, Rusia, Ucraina, România şi Bulgaria. În ţară, controalele s-au desfăşurat, în porturile Constanţa, Midia şi Agigea, de către trei echipe de control formate din reprezentanţi ai Autorităţii Navale Române, Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare, Inspectoratului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) şi doi voluntari, absolvenţi ai unor şcoli de navigaţie. În cele cinci zile de controale au fost verificate 38 de nave sub pavilioane diferite. Dacă, la începutul săptămânii, liderul SLN şi reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu, spunea că, anul trecut, Marea Neagră a fost denumită „Marea Ruşinii”, acum a constatat o îmbunătăţire în respectarea normelor Convenţiei. Scopul campaniei îl reprezintă urmărirea respectării standardelor de siguranţă în muncă, combaterea lucrului la negru şi a condiţiilor contractuale prin alertarea autorităţilor despre rezultatele controalelor.

CONDIŢII MAI BUNE DE LUCRU ÎN PORTURILE ROMÂNEŞTI În total, au fost verificaţi 463 de navigatori de diferite naţionalităţi. Cei mai mulţi sunt sirieni (168), filipinezi (64), turci (56) şi români (39). Prezenţa navigatorilor români care se găsesc pe nave aflate sub pavilion din state europene, a explicat Mihălcioiu, înseamnă că în bazinul Mării Negre condiţiile de muncă sunt mai bune şi navigatorii care vin în porturile româneşti sunt respectaţi conform reglementărilor. De altfel, singurele nave, zece din cele 38 verificate, care respectau convenţia MLC 2006 erau europene, iar în acest an, procentul navigatorilor europeni a fost de 18%, faţă de 5% cât era anul trecut. 220 de navigatori lucrează pe nave care sunt sub standard, iar jumătate dintre ei - pe nave sub pavilioane Togo (şase), Turcia, Panama (câte patru), Belize, Tanzania (câte trei), Insulele Comore, Moldova, Sierra Leone, Cipru, Insulele Cook, Liban (1-2 nave). Un alt fapt alarmant descoperit este vechimea navelor. „Navele vechi pe care le-am depistat la control, chiar şi de 43 de ani, nu mai corespund cu standardele de funcţionare conform cerinţelor actuale, fapt care poate duce la accidente şi naufragii soldate cu pierderea de vieţi omeneşti”, a explicat Mihălcioiu.

NAVIGATORII AU PRINS CURAJ Un alt fapt constatat în urma controalelor este că navigatorii nu mai acceptă orice fel de condiţii de lucru şi au început să depună plângeri. S-au dat 25 de avertismente pentru lipsa contractelor individuale, contracte cu salarii sub limitele internaţionale acceptate, întârzieri de plată. Echipele de control au găsit şi două nave abandonate: „Kusva”, sub pavilion Insulele Cook, aflată de un an în Portul Constanţa, iar cea mai recentă este nava „Nicolay Meshkov”, aflată sub pavilion Belize. „Navele abandonate au navigatori la bord, 14 marinari pe „Meshkov“, iar pe „Kusva“ au fost 12 marinari, în prezent fiind doar trei, pentru că restul au fost repatriaţi”, a spus liderul.

Din august, România va ratifica convenţia

Mihălcioiu a anunţat că actele pentru ratificarea convenţiei MLC 2006 şi a acordului social sunt în circuitul de semnare şi speră ca, până în august, convenţia să aibă caracter de lege. „La noi, când va fi ratificată convenţia, autorităţile vor avea deja un instrument de lucru, respectiv lista cu navele găsite cu probleme la aceste inspecţii. În momentul când navele găsite cu probleme vor intra în port, vor fi obligate să facă un control ca să se observe respectarea normelor MLC care vor fi deja în vigoare, având caracter de lege”, a spus Mihălcioiu. El a adăugat că navele vor fi reţinute până vor rezolva problemele sau vor pleca definitiv, fără să mai aibă voie să se mai întoarcă în porturile româneşti.