50% dintre români nu merg în vacanţă în acest an

50% dintre români nu intenţionează să meargă în vacanţă în acest an, mai mult decât dublu faţă de anul trecut, iar o treime îşi planifică următoarea vacanţă abia pentru 2015, România fiind principala destinaţie turistică, potrivit unui studiu realizat de Mercury Research în luna februarie. Potrivit sursei citate, 22% dintre românii cu vârsta peste 18 ani nu au fost în vacanţă anul trecut. "Anul acesta, numărul se va dubla, întrucât jumătate dintre români declară că nu au în acest moment planuri de vacanţă pentru 2014. Cea mai populară destinaţie turistică a fost anul trecut România, fiind aleasă de aproape jumătate dintre români. La distanţă mare faţă de România, în topul ţărilor vizitate s-au situat Italia (13%), Ungaria (12%) şi Bulgaria (12%). Alte ţări în care românii au ales să-şi petreacă vacanţele anul trecut au fost Grecia, Germania, Austria, Turcia şi Spania", se arată într-un comunicat al Mercury Research. Astfel, doar jumătate dintre români intenţionează să meargă în vacanţă în acest an, iar o treime îşi planifică următoarea vacanţă abia pentru 2015. România rămâne atracţia turistică cea mai importantă şi în acest an, fiind cea mai probabilă destinaţie pentru unul din patru români care intenţionează să meargă în vacanţă. Grecia (14%) şi Italia (6%) sunt următoarele ţări pe lista preferinţelor de vacanţă pentru 2014. În acelaşi timp, circuitele care includ mai multe ţări sunt o alternativă preferată de 15% dintre români. Varianta de transport cea mai utilizată pentru deplasările internaţionale a fost maşina personală (52%), fiind urmată de călătoria cu avionul (47%). Pentru vacanţele în ţară, doar 8% dintre români au ales avionul, în timp ce 85% - maşina personală. Autorii studiului apreciază că românii sunt influenţaţi într-o mare măsură de experienţele anterioare sau de recomandările prietenilor în alegerea destinaţiilor de vacanţă. Astfel, peste 80% dintre cei care plănuiesc să meargă în vacanţă anul acesta nu au făcut niciun fel de rezervare şi doar 7% şi-au aranjat deja în întregime toate detaliile de călătorie, precum transportul şi cazarea.

"În această perioadă, operatorii de turism au un potenţial considerabil, întrucât majoritatea celor care vor pleca în vacanţă nu şi-au organizat încă sejururile. Însă, odată cu venirea primăverii, încep să se facă planificările pentru concediile de vară şi sunt urmărite îndeaproape ofertele timpurii, care au avantajul unor preţuri mai bune faţă de cele din sezon. Studiul arată că operatorii de turism trebuie să îşi concentreze oferta cu precădere pe România şi pe ţările care se află în topul preferinţelor şi să se asigure că oferă cele mai bune servicii, întrucât românii sunt foarte sensibili la recomandările celor din jur", a declarat Ioan Simu, director general la Mercury Research. Studiul a fost realizat prin interviuri online pe un eşantion de 1.078 de respondenţi cu vârsta peste 18 ani. Eroarea maximă de eşantionare este de +/-3%, la un nivel de încredere de 95%.