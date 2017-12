50% reducere la RATC pentru toţi elevii din Constanța

06:51:12 / 17 Februarie 2015

RATC

Propun celor care administreaza RATC sa nu mai acorde gratuitati totale sau partiale. Sa aplice metoda din alte orase mari in care cei care indeplinesc conditiile sa primeasca un numar limitat de calatorii pe luna. Sunt orase care acorda tuturor pensionarilor gratuitate totala pentru un numar de cca 20 calatorii/luna iar elevilor in functie de calendarul scolar. Asa nu o sa mai circule autobuzele cu personae dornice sa se plimbe de la o piata la alta,de la un capat de linie la altul. Consultati,spre ex Primaria Brasov