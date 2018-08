500 de ambulanţe noi vor salva vieţile românilor! Vezi de când

Aproximativ 500 de ambulanţe de urgenţă noi vor fi livrate Serviciilor de Ambulanţă şi SMURD până la sfârşitul anului, urmând ca acest demers să continue şi anul viitor începând cu luna ianuarie, anunţă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). "În total, 1.309 autospeciale vor ajunge la SAJ şi SMURD", precizează DSU într-o postare pe Facebook.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) urmează să finalizeze, în cursul acestei săptămâni, semnarea acordurilor cadru pentru ambulanţele de urgenţă de tip B, în timp ce licitaţia pentru ambulanţele de tip C este în curs de finalizare. Potrivit DSU, licitaţia a fost finalizată, iar primele ambulanţe de tip B pentru Serviciile de Ambulanţă şi SMURD urmează să ajungă în cursul acestui an. Un total de 1.309 ambulanţe de tip A, B şi C urmează să fie livrate în cadrul unui proiect finanţat prin fonduri europene nerambursabile (935 ambulanţe de urgenţă tip B, din care 600 destinate serviciilor de ambulanţă şi 335 SMURD, 132 ambulanţe de urgenţă tip C, din care 81 destinate serviciilor de ambulanţă şi 51 destinate SMURD, şi 242 ambulanţe de transport de tip A destinate serviciilor de ambulanţă). DSU mai informează că Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov urmează să primească 106 salvări de tip B şi C achiziţionate de Primăria Generală şi care nu sunt incluse în cele 1.309.