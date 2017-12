500 de elevi din patru localităţi au luat cu asalt patinoarele

ACŢIUNE EDUCATIVĂ Programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Învăţăm să patinăm” continuă în cele patru zile dintre Crăciun şi Revelion şi urmează să fie reluat începând cu 3 ianuarie, până pe 15 ianuarie, cât timp sunt elevii în vacanţa de iarnă. La finele vacanţei, acţiunea va fi organizată doar în zilele de weekend. Ziua de ieri a fost destinată elevilor din Pecineaga, Oltina, Mihail Kogălniceanu şi Cernavodă. Cele două patinoare din Constanţa au fost arhipline, 500 de elevi fiind veniţi să ia parte la programul CJC. „Mă simt foarte bine pe patine. E a doua oară când vin, însă tot am căzut de vreo două ori. M-am dezechilibrat, dar nu m-am lovit serios, pentru că am ştiut cum să cad”, a declarat Ioana Avramesc, elevă în clasa a X-a A la Grupul Şcolar Industrial Energetic din Cernavodă. Elevii au fost însoţiţi şi de câţiva profesori de la şcoli, pentru a se preîntâmpina eventuale incidente. „Este al treilea an consecutiv când participăm la programul CJC „Învăţăm să patinăm”. Mă bucur că se păstrează tradiţia acestui program. Cel mai mult se bucură copiii, pentru că ei sunt beneficiarii direcţi ai iniţiativei. Sunt convinsă că vom veni şi cu alte serii de copii. Astăzi (n.r. - ieri) am venit cu elevii de clasa a XII-a şi XI-a de la Grupul Şcolar Industrial Energetic din Cernavodă, dar şi de la alte şcoli din oraş”, a declarat Adriana Gheorghe, cadru didactic la Grupul Şcolar Industrial Energetic din Cernavodă.

AL TREILEA AN LA RÂND Acţiunea este destinată elevilor din judeţul Constanţa şi scopul ei este de a asigura copiilor din toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Constanţa acces liber la cele două patinoare din oraş: Arenele Tomis I şi II. CJC estimează că aprox. 15.000 de elevi vor participa la actuala ediţie a programului. „Calendarul pentru desfăşurarea programului ia în calcul programul şcolar şi vacanţele copiilor. Vom proceda ca la ediţiile precedente şi vom derula programul în zilele de weekend şi vacanţe astfel încât orele de curs să nu fie afectate”, a declarat coordonatorul programului CJC, Edi Bădilă. În cadrul programului, CJC oferă accesul gratuit şi echipamentul necesar pentru intrarea la patinoare precum şi un sandwich şi o băutură răcoritoare.