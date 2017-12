500 de elevi, în vizită la muzee

Programul educativ „Mergem la muzeu”, iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi destinat copiilor din mediul rural, a continuat şi weekendul ce tocmai s-a încheiat, în care aprox. 500 de copiii din şase comune şi oraşe mici din judeţul Constanţa au beneficiat de vizita gratuită la muzeele din municipiul Constanţa. La acţiunile de sâmbătă şi duminică au venit elevi din localităţile Târguşor, Rasova, 23 August, Albeşti, Techirghiol şi Cogealac. În programul de duminică ar fi trebuit să fie incluşi şi copiii din comuna Poarta Albă care nu au mai ajuns la Constanţa. Elevii au avut parte de vizite inedite la Delfinariu, Acvariu, Planetariu şi Microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa şi la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Excursia s-a dovedit a fi pentru elevi o experienţă de neuitat. Chiar dacă nu a fost pentru prima dată când au ajuns la vreuna din secţiile CMSN sau la Muzeul de Istorie, copiii au fost încântaţi. Pe de o parte, pentru că au revăzut ceea ce le-a atras atenţia în excursiile trecute, iar pe de altă parte pentru că au văzut lucruri sau animale noi, care nu erau expuse la precedenta lor vizită. „Ultima dată am văzut delfinii anul trecut, când abia ajunseseră aici. Am observat că şi-au îmbunătăţit mult exerciţiile. Demonstraţiile au fost total diferite faţă de ceea ce am văzut anul trecut. Salturile pe care le-au executat acum sunt foarte frumoase. Dar nu mi-a plăcut doar la Delfinariu, ci şi la Muzeul de Istorie “, a declarat Dan Gabriel Vrâncean, de 13 ani din Techirghiol. Programul CJC se derulează până pe 15 iunie şi este destinat elevilor din întregul judeţ, precum şi copiilor din centrele de plasament din municipiul Constanţa, care au acces gratuit la cele cinci obiective turistice din oraş.