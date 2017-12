500 de familii din Mangalia pot spune adio încălzirii cu lemne

SISTEM NOU

Chiar dacă pare neverosimil, în secolul XXI, anul de grație 2015, sute de familii din Mangalia, care locuiesc la bloc, încă se încălzesc cu lemne la sobe de teracotă. Sistemul este folosit de 500 de familii, care locuiesc în aproximativ 25 de scări de bloc, și va deveni istorie, pentru că, începând din iarna 2015 - 2016, oamenii vor avea ocazia să-și racordeze locuințele la rețeaua de gaze și, implicit, să se încălzească prin centrale de apartament. Acest lucru a devenit posibil după ce Primăria a finalizat, de curând, lucrările de racordare a imobilelor la sistemul centralizat de gaze. „În Mangalia sunt 500 de apartamente încălzite cu lemne pentru că atunci când au fost construite, înainte de '89, blocurile nu au fost prevăzute cu rețea de încălzire. Așa că fiecare a ales soluția cea mai la îndemână. Adică soba de teracotă. Închipuiți-vă că, în fiecare toamnă, oamenii erau nevoiți să care sute de kilograme de lemne pentru a-și încălzi locuințele. Asta nu este normal în secolul XXI. A trebuit să facem ceva pentru ca acești oameni să trăiască în condiții civilizate”, a spus primarul Cristian Radu.

AJUTOR

Edilul Mangaliei a afirmat că racordarea celor 25 de scări de bloc la rețeaua de gaze s-a făcut din fonduri de la bugetul local. ”Nu numai că am dus rețeaua până la intrarea în bloc, dar am tras conductele inclusiv pe casa scării, cheltuială care trebuia să le revină locuitorilor. Însă am decis să îi ajutăm pe cetățeni, pentru că și așa costurile de amplasare a rețelei sunt foarte mari. Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 400.000 de lei”, a punctat edilul Mangaliei.