Un australian în vârstă de 45 de ani a fost condamnat la 500 de lovituri de bici şi un an de închisoare, de justiţia din Arabia Saudită, pentru blasfemie, a anunţat, ieri, Guvernul australian. Mansor Almaribe a fost arestat în oraşul Medina, pe data de 14 noiembrie, unde se afla pentru pelerinajul musulman anual, Hajj. Poliţia l-a acuzat că îi insultă pe însoţitorii profetului Mahomed. Potrivit Ministerului australian de Externe, bărbatul a fost condamnat marţi. Un reprezentant consular a fost prezent în momentul verdictului. Mansor Almaribe, care locuieşte la Shapparton, în statul Victoria din sudul Australiei, risca iniţial doi ani de închisoare, dar pedeapsa i-a fost redusă la un an. Fiul său cel mare, Jamal, a declarat pentru cotidianul ”Melbourne Age” că tatăl său citea şi se ruga cu un grup de pelerini, când a fost abordat de poliţia religioasă, care l-a arestat. Bărbatul, care are cinci copii, este prea sărac pentru a-şi plăti un avocat. Acesta suferă de diabet şi are probleme cardiace. ”Nu cred că va supravieţui nici măcar în cazul a 50 de lovituri de bici”, a adăugat un alt fiu al acestuia, Mohammed, pentru postul de radio ABC.