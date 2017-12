500 de milioane de euro din vînzările de vin!

Creşterea recoltei de struguri din această toamnă dă un nou impuls industriei de profil. Patronatele din industria vinului susţin că producţiile din podgorii au depăşit toate aşteptările, astfel că şi vînzările vor fi pe măsură. Directorul general al Patronatului Naţional al Viei şi Vinului (PNVV), Ovidiu Gheorghe, a declarat că vînzările de vin vor creşte în acest an cu 11%, la circa 500 de milioane de euro, de la 450 de milioane în 2007. El a afirmat că vînzările nu sînt încă afectate de criza financiară, însă producătorii nu mai pot contracta credite bancare pentru dezvoltarea activităţii. Piaţa vinului va creşte anual cu circa 10%, iar volumul total de vin se va majora în acest an cu 16% faţă de anul trecut. Vinul îmbuteliat la 0,75 litri va avea cea mai dinamică creştere, de 27%, în acest an, a afirmat directorul general al PNVV. Acesta a mai afirmat că PNVV îşi propune, pe termen scurt şi mediu, replantarea şi reconversia viei îmbătrînite, precum şi creşterea livrărilor de vin roşu. În prezent, 69% din vinul consumat în România este reprezentat de cel alb, datorită tradiţiei şi a cererii din trecut pentru export. Printre principalii producători se numără Murfatlar, Vincon Vrancea, Jidvei, Cotnari şi Tohani.