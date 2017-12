500 de tipuri de avize şi autorizaţii pentru funcţionarea firmelor!

Înfiinţarea unei firme presupune eforturi monumentale de răbdare, timp şi bani. Fără răbdare nu dezlegi iţele încurcate ale birocraţiei româneşti, care sufocă, prin sutele de avize, autorizaţii, certificate, licenţe şi permise, persoanele care vor să pună bazele unei afaceri. Implicit, timpul cheltuit pînă la funcţionarea propriu-zisă a firmei, indiferent de profil, este de ordinul zecilor de zile, chiar luni, avînd în vedere multitudinile de solicitări, aprobări, avizări etc, etc… De bani, ce să mai vorbim? Se subînţelege că atunci cînd te încumeţi să demarezi o afacere ai nevoie de un sac cu bani, fără fund, dacă se poate, pentru a achita întreaga procedură de înfiinţare a firmei: consultanţă de specialitate, întocmire şi depunere dosar, depunere capital social, depunerea garanţiei, taxe (judiciare), avize, onorarii autentificări. Vorba cîntecului: “Unde mă duc plătesc cu bani,/ Tot ce doreşti găseşti cu bani,/ Tot ce pofteşti plăteşti cu bani”… Însăşi recenta declaraţie a ministrului pentru IMM-uri, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Ovidiu Silaghi, arată că trebuie reduse cu 30% cele peste 500 de tipuri de avize şi autentificări (inventariate de minister, atenţie!, într-un an) necesare firmelor pentru a funcţiona. A nu se înţelege că toate 500 sînt absolut necesare pentru desfăşurarea activităţii, dar în funcţie de profilul firmei, numărul documentelor de avizare variază de la cîteva zeci, la cîteva sute.

Pentru debirocratizarea procesului de atestare şi funcţionare, Ministerul pentru IMM-uri intenţionează anularea, în cel mai scurt timp, a avizelor “considerate o plimbare inutilă de hîrtii”, după cum spunea Silaghi. Astfel, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă, iniţiat de MIMM şi Ministerul Justiţiei, privind modificarea şi completarea OU nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, este primul pas făcut în acest sens. Pentru autorizaţiile, avizele, certificatele, licenţele şi permisele care nu au un termen de eliberare special stipulat de legislaţia în cauză, se consideră, mai nou, ca termenul de eliberare să fie de 30 de zile de la data depunerii complete a dosarului de către cetăţean. Pentru autorizaţiile, avizele, licenţele şi permisele al căror termen de eliberare este reglementat prin legi specifice, procedura aprobării tacite intervine în situaţia în care termenul legal nu este respectat. De asemenea, modificările propuse de proiectul de ordonanţă prevăd obligaţia autorităţii emitente de autorizaţii de a comunica, la momentul depunerii cererii, numărul şi data de înregistrare a acesteia, informaţii exprese cu privire la termenul legal de soluţionare, precum şi menţiunea dacă cererea respectivă este sau nu supusă procedurii aprobării tacite. Informaţiile respective se vor transmite şi în cazul în care depunerea solicitărilor este posibilă şi în versiune electronică. Totodată, în cazul în care autorizaţia solicitată nu este emisă în termenul legal, autoritatea administraţiei publice în cauză va elibera, prin registratură, în termen de cinci zile de la solicitare, un document prin care se va confirma faptul că nu a fost eliberat, în termenul prevăzut de lege, niciun răspuns cu privire la solicitarea respectivă. Acest document reprezintă confirmarea din partea autorităţii administraţiei publice în cauză a aplicării procedurii aprobării tacite şi permite solicitantului desfăşurarea activităţii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei. Documentul respectiv ţine loc de autorizaţie în toate situaţiile, inclusiv în faţa organelor de control, cu excepţia autorizaţiei care este validă numai în forma standard, expres reglementată de lege. Prin aceste măsuri se doreşte creşterea gradului de responsabilizare a administraţiei publice cu privire la respectarea termenelor de eliberare a autorizaţiilor, combaterea corupţiei prin diminuarea arbitrarului în decizia administraţiei, promovarea calităţii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative şi creşterea predictibilităţii şi îmbunătăţirea climatului afacerilor. Ordonanţa va prevede şi sancţiuni pentru angajaţii autorităţilor emitente care se fac vinovaţi de întîrziere în rezolvarea unei solicitări. Procedura aprobării tacite se va aplica pentru toate autorizaţile inventariate.

Contactat telefonic pe problema reducerii avizelor, autorizaţiilor, certificatelor considerate inutile, purtătorul de cuvînt al MIMM, Marius Medeleanu, a spus că îi este imposibil să dea un astfel de exemplu de aviz pentru că nu are o bază de date în acest sens. În afara celor obligatorii pentru funcţionarea oricărei firme (avizele de la mediu, pompieri, protecţia muncii, direcţiile sanitar-veterinare şi direcţiile de sănătate publică) restul de tipuri de avize, certificate, autorizaţii, licenţe şi permise depind, cum e şi firesc, de profilul de acivitate al firmei: pentru comercializarea bijuteriilor este nevoie de autorizaţie specială de la Comisia de Metale Preţioase, pentru transportul de valori se impune o autorizare specială de la Poliţie, pentru erbicidare e nevoie de o autorizaţie pentru utilizarea de substanţe toxice şi periculoase etc. „Plimbarea inutilă de hîrtii”, aşa cum anumit-o Silaghi, vizează mai ales autorizaţiile sau avizele care se suprapun pe aceeaşi problemă, cum ar fi: atestarea faptului că un anumit operator economic are activitate doar într-un anumit domeniu economic este pierdere de timp din moment ce recodificarea CAEN a agentului respectiv arată explicit ce activitate are acesta.„Nu ştiu de ce trebuie să-i dea cineva un aviz dacă omul poate declara pe propria răspundere că acela este domeniul lui de activitate şi are şi codul CAEN”, a concluzionat Silaghi.