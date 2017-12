5.000 de proiecte europene deblocate într-un an

Banii europeni nu au culoare politică. Asta e o certitudine de care Guvernele Boc X nu au ţinut cont. Prin urmare, rafturi întregi de dosare cu proiecte care aşteptau să fie implementate au zăcut nebăgate în seamă ani la rând. Totul până acum un an şi jumătate, când a fost şters praful de pe maldărele de dosare ce au fost luate la puricat şi trimise spre finanţare. Deblocarea proiectelor pentru accesarea fondurilor europene, digitalizarea şi centralizarea documentelor de stare civilă şi demararea primului proiect de cloud sunt printre realizările prezentate, ieri, de fostul ministru pentru Societatea Informaţională, Dan Nica. „Am reuşit să deblocăm 5.000 de proiecte pe care nu se uita nimeni şi acum am finalizat 98% dintre acestea. Mai avem în jur de 250 de proiecte, care vor fi finalizate la jumătatea lunii martie sau începutul lunii aprilie. De asemenea, am reuşit să deblocăm şi partea de rambursare“, a declarat Dan Nica, în conferinţa de bilanţ.

ŞTAFETĂ Acesta a precizat că proiectul cel mai important demarat în mandatul său se referă la digitalizarea şi centralizarea documentelor de stare civilă. „Acest proiect era abandonat. Este un proiect pe care România trebuie să-l dezvolte, mai ales că vorbim de 100 de milioane de documente de stare civilă puse, toate, în format digital şi incluse într-o bază de date. Este un proiect naţional complet, care pune în format digital toate actele românilor din ultimii 100 de ani. Nu te mai duci acum cu certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în copie şi original, pentru că toate aceste acte sunt în baza de date“, a explicat fostul şef al MSI. Nica a mai amintit şi demararea primului proiect guvernamental de cloud cu întreaga infrastructură de software şi hardware într-o zonă centrală. Fostul şef al MSI a semnat, ieri, documentele de predare-primire cu actualul ministru al Societăţii Informaţionale, Alexandru-Răzvan Cotovelea, care a spus, la rândul său, că va continua proiectele fostului ministru, inclusiv privatizarea Poştei şi cel de listare la Bursă a unei părţi din acţiunile Romtelecom deţinute de stat.