Asociaţia Umanitară „Copii Suflete Speranţe” lansează, pe 3 martie, campania „50.000 de speranţe”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Crucea Roşie şi reprezintă punctul de pornire a unei campanii de amploare de strângere de fonduri ce se va desfăşura la nivel naţional pentru a susţine proiectul „Construieşte Speranţe”, un proiect ambiţios prin care se doreşte construcţia la Constanţa a unui centru modern de recuperare şi reabilitare pentru copiii cu deficienţe neuro-motorii. Astfel, în cadrul campaniei se doreşte strângerea sumei de un milion de dolari, bani cu care se vor putea demara lucrările la viitorul centru. Valoarea estimată a proiectului este de aproape şapte milioane de euro şi va fi co-finanţat prin atragerea de fonduri europene. „Puţini sunt cei care ştiu şi înţeleg drama părinţilor care au în grijă copii cu probleme neuro-motorii. Pe lângă neputinţa de a-ţi vedea propriul copil prizonier pe viaţă între patru pereţi sau într-o lume numai a lui, înţeleasă doar de el, ori captiv într-un scaun cu rotile, se mai adaugă şi limitarea sistemului medical din ţara noastră, costurile mari pentru tratamentul în străinătate, lipsa unor centre moderne de recuperare şi tratament”, spun reprezentanţii asociaţiei.

Potrivit statisticilor, în România sunt peste 50.000 de copii cu tulburări neuro-motorii grave şi fiecare din ei are nevoie de o speranţă. „50.000 de speranţe” înseamnă 50.000 de tricouri, înseamnă 50.000 de donaţii a câte 99 de lei, înseamnă 50.000 de prieteni. Una câte una, fiecare speranţă dăruită ne va aduce mai aproape de a oferi acestor copii o nouă şansă de recuperare. Fiecare tricou este inscripţionat cu un număr unic (de la 1 la 50.000), un simbol al faptului că fiecare dintre noi multiplicat cu 50.000 putem realiza ceva uimitor”, adaugă organizatorii campaniei. Centrul care ar urma să fie construit la Constanţa ar aduna, sub acelaşi acoperiş, cele mai moderne metode de tratament şi recuperare, dar îşi doreşte să polarizeze şi o parte din mediul medical din domeniu să atragă deopotrivă cei mai buni medici, terapeuţi, specialişti în cercetare şi experimentare. Centrul de recuperare va include şi un centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi, unde părinţii îi vor putea lăsa pe parcursul zilei pentru terapie, joacă, activităţi educative şi de grup, iar seara, cei mici se vor putea întoarce alături de familiile lor. Proiectul este dedicat lui „Călin Alexandru”, băiatul preşedintelui asociaţiei, Ramona Druţaru, care este afectat de tetrapareză spastică, şi care, la vârsta de doi ani, are un comportament motoriu echivalat vârstei de trei luni, dar şi tuturor copiilor asemeni lui din România.