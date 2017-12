50.000 dolari pe săptămână pentru protecţia fiicei lui Tom Cruise

Divorţat de Katie Holmes de un an de zile, actorul Tom Cruise este foarte atent la siguranţa fiicei sale, Suri. Potrivit „OK! Magazine”, actorul ar fi angajat gărzi de corp pentru a asigura protecţia lui Suri 24 de ore din 24, servicii pe care le-ar plăti cu aproape 50.000 dolari pe săptămână. De când Suri locuieşte la New York cu mama ei, toate apariţiile în public sunt urmărite pas cu pas de paparazzi, iar această situaţie nu îi convine deloc lui Tom Cruise. „Tom nu se deplasează niciodată fără gărzi de corp înarmate, iar pentru Suri, mijloacele de securitate se dublează”, a declarat o sursă revistei americane. Mama fetiţei ar fi extrem de mulţumită de atenţia arătată de fostul soţ. „Katie crede că trebuie cheltuit oricât atunci când este vorba de siguranţa lui Suri şi ea personal a insistat ca Tom să se ocupe de acest lucru. S-ar ruina dacă ar fi nevoită să plătească singură aceste servicii, absolut necesare pentru Suri”. În plus la această sumă se adaugă pensia alimentară. Trai pe vătrai!