50.000 euro, daune cerute de soţia paznicului omorât la „Cafe Cafe”

Cei patru tineri din dosarul „Cafe Cafe” s-au aflat ieri în faţa judecătorilor Tribunalului Constanţa, care a început audierea acuzaţilor. Cezar Virgil Stăncescu, de 22 de ani, este acuzat de tâlhărie urmată de moartea victimei, Costin Ion, de 19 ani, judecat de complicitate la tâlhărie urmată de moartea victimei Laurenţiu Bogdan Târziu, de 23 de ani, de tăinuire şi Onsel Isleam, de favorizarea infractorului. Primii doi sunt arestaţi preventiv, iar Târziu şi Isleam, sunt liberi. Înainte de a trece la audierea lui Costin Ion, instanţa a luat act de dorinţa soţiei paznicului omorât de Stăncescu de a-şi modifica cuantumul daunelor morale. La primul termen de judecată, femeia a declarat că se constituie parte civilă în proces cu 50.000 de lei, daune morale şi 25.000 de lei, daune materiale. Ieri, ea a precizat că solicită ca cei patru să îi plătească 50.000 de euro pentru suferinţa provocată de moartea soţului. Singurul care a povestit ce s-a înâmplat în noaptea de 31 mai a fost Costin Ion „Nu am ştiut că Stăncescu intenţionează să îl bată pe paznic. Cu patru zile înainte de incident, Stăncescu m-a întrebat dacă îl ajut să fure bani din restaurant şi, pe moment, am fost de acord. Ştiam că lucrase acolo şi că nu fusese plătit pentru perioada lucrată. Când m-a sunat să mă duc să îl iau de la hotel Ibis, i-am spus că nu am bani de taxi şi de aceea am apelat la Târziu, care avea maşină. Nu a fost nicio înţelegere prealabilă între noi ca Stăncescu să îmi dea o parte din banii pe care urma să îi fure din local. Abia după ce a ieşit din local şi s-a urcat în maşina ne-a povestit cum l-a bătut pe paznic. Zicea că i-a dat mai mulţi pumni, l-a legat cu bandă adezivă şi l-a lovit cu o sticlă în cap pentru că se trezise din leşin.”, a declarat Costin Ion.

•ACUZAŢII • Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 31 mai 2010, Stăncescu, tânărul care fusese concediat în urmă cu câteva zile de patronul localului, a intrat în interiorul restaurantului, a escaladat zidul şi a ajuns direct pe terasă. Fostul angajat ştia cum merg lucrurile în interior, că în weekend vânzările sunt mari, unde se găsesc banii şi faptul că paznicul, fiind bătrân, nu-i poate ţine piept. El şi-a improvizat dintr-un fes o cagulă, pentru a nu fi recunoscut, şi l-a atacat pe paznic cu violenţă, lovindu-l cu pumnii în cap până când acesta a căzut inconştient pe podea. A furat apoi seiful în care se aflau banii şi a fugit. Afară, Stăncescu a fost aşteptat de complicii lui, Costin Ion, care l-a transportat cu un autoturism, şi Laurenţiu Târziu, care s-a ocupat de ascunderea banilor. După lovitura dată, cei trei au aruncat cutia metalică în Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari. În urma percheziţiilor, oamenii legii au reuşit să recupereze aproximativ 90% din prejudiciu, respectiv 14.000 de lei, 2.700 de euro, 680 de dolari şi două laptopuri Acer şi Dell. Anchetatorii au stabilit că Stăncescu a fost principalul autor al jafului, iar cei doi l-au ajutat să îşi ducă planul la îndeplinire. În urma jafului, Costin Ion s-a ales cu un laptop şi cu o sumă de bani, iar Laurenţiu Târziu, cu 4.000 de lei. Cei trei au fost prinşi după 24 de ore de la comiterea jafului. La două săptămâni de la atac, paznicul Marin Lixandroiu, de 72 de ani, a murit în spital, ca urmare a vătămărilor suferite la nivelul capului. În timpul anchetei, procurorul a stabilit că în „afacere” a fost implicat şi un prieten al lui Laurenţiu Târziu, Ionsel Isleam, cel care a ţinut ascunşi banii acestuia, deşi ştia că provin din jaful de la „Cafe Cafe”. Următorul termen de judecată va fi pe 11 octombrie.