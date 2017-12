500.000 de români, scoși cu forța din sărăcie

11:58:53 / 21 Octombrie 2017

poate isi mai amin cineva

ANCHETELE SOCIALE PT PERSOANELE CU HANDICAP I-SI MAI ADUCE AMINTE CINEVA CIND AU FOAST FACUTE ULTIMA DATA?. VA SUN EU DA DA EU IN URMA CU 6 ANI.AM CAZ CONCRET.VAD CA NU ITERESEAZA PE NMENI SOARTA ACESTOR CONDAMNATI LA SUFERINTA.HALAL AS SOCIALA IN CONSTANTA.RUSIIIIINE.