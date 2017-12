51% din cazurile de transmitere HIV, în rândul heterosexualilor

Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA a fost marcată, ieri, şi la Constanţa, prin organizarea unor acţiuni menite să atragă atenţia publicului larg, dar în special a tinerilor, asupra a tot ceea ce înseamnă importanţa informaţiei în ceea ce priveşte riscurile la care se expun dacă nu conştientizează rolul prevenirii. Evenimentele organizate la City Park Mall (fundă umană, karaoke, discuţii cu voluntarii), de către Centrul Regional HIV/SIDA Constanţa, în parteneriat cu Fundaţia „Alături de Voi” România, au debutat cu o întâlnire (la Librăria Cărtureşti) a coordonatorului Centrului Regional HIV/SIDA Constanţa, prof. univ. dr. Sorin Rugină (Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa), managerului Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Stela Halichidis, managerului Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel cu reprezentanţi ai mass-media. „Mass-media are un rol foarte important în transmiterea mesajelor specialiştilor către populaţie; ziariştii pot fi parteneri în campaniile de informare, pot fi de mare ajutor”, a subliniat prof. univ.dr. Streinu-Cercel.

INFECŢIA CU HIV, PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ „Infecţia cu HIV rămâne o problemă de sănătate publică”, atrage atenţia prof. univ. dr. Rugină. Celebrarea, şi la Constanţa, a Zilei de luptă împotriva HIV/SIDA, spune coordonatorul Centrului regional constănţean, este şi un bun prilej de a trage linie asupra realizărilor/nerealizărilor, dar şi de a găsi soluţii noi în ceea ce priveşte prevenirea infecţiei HIV. România, ţara apreciată de către oficialii prezenţi la discuţii ca model pentru abordarea problematicii HIV/SIDA, înregistrează şi în continuare un număr mare de îmbolnăviri.

CONFORM COMISIEI NAŢIONALE DE LUPTĂ ANTI-SIDA, CALEA MAJORITARĂ DE TRANSMITERE A VIRUSULUI HIV, ÎN PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2012, A FOST PRIN CONTACT HETEROSEXUAL NEPROTEJAT. DINTRE NOII DIAGNOSTICAŢI, 51% AU CONTACTAT VIRUSUL PE ACEASTĂ CALE ŞI 45% SUNT CU VÂRSTE ÎNTRE 20 ŞI 29 DE ANI

„În continuare, calea cea mai frecventă de transmitere HIV este contactul sexual neprotejat. Toţi tinerii trebuie să înţeleagă cât este de important să se testeze HIV, pentru că ceea ce ei nu ştiu poate răni atât pe ei cât şi pe ceilalţi. În acelaşi timp, ei trebuie să înţeleagă cât este de important să previi infecţia cu HIV prin utilizarea corectă a prezervativului pentru fiecare contact sexual. Tocmai de aceea am ales să marcăm Ziua Mondială HIV-SIDA printr-un eveniment de karaoke adresat tinerilor, un eveniment simbolic sub denumirea „Cântă pentru viaţă” cu două mesaje esenţiale: „Testaţi-vă! Protejaţi-vă!”, a explicat profesorul dr. Rugină. La rândul său, prof. univ. dr. Streinu-Cercel a subliniat că Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA este un prilej foarte bun de a aduce în atenţia publicului faptul că se împlinesc 10 de ani de când toţi pacienţii au acces gratuit la tratament prin intermediul programului naţional HIV/SIDA. „Este un program care a progresat foarte mult, care are în vedere atât activităţile de prevenire, de testare, cât şi îngrijirea medicală propriu-zisă. HIV-ul, astăzi, este o afecţiune cronică, controlabilă pe termen lung, dacă pacienţii urmează cu stricteţe tratamentul propus de medic şi nu renunţă în niciun moment la el. Cel mai bun exemplu sunt nou-născuţii infectaţi între anii 1987 şi 1990 care, astăzi, au atins vârsta adultă tocmai datorită susţinerii Centrelor Regionale”, a declarat managerul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”.

TRATAMENTELE, ESENŢIALE Profesorul dr. Streinu-Cercel a explicat şi ce se întâmplă în cazul celor care renunţă la tratament, fie pentru că efectele adverse sunt mult prea „zgomotoase”, fie pentru că după o perioadă de administrare a lor se simt bine şi astfel îşi spun că este inutil să mai înghită pastilele. De asemenea, bolnavii renunţă la tratamente şi atunci când vor să aducă pe lume un copil, ştiind că efectele tratamentelor asupra nou-născuţilor sunt de luat în seamă. „În niciun caz bolnavul nu trebuie să renunţe fără acordul medicului la tratament.”, atrage atenţia managerul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”. În primul rând, spune el, schema de tratament trebuie modificată, cu o alta nouă, întrucât cea veche devine fără prea mari efecte; apare o rezistenţă a organismului la primul tratament. Problema este că, astfel, şi costurile noilor scheme sunt mai mari. „Pentru un caz nou depistat cu HIV sunt alocaţi 500 de euro pe lună, în vreme ce cu un caz vechi se cheltuiesc între 2.000 şi 2.500 de euro pe lună. Este un efort financiar”, spune prof. univ. dr. Streinu-Cercel.

ALTE CĂI DE TRANSMITERE HIV O altă cale de transmitere HIV este cea de la mamă la făt. „România a făcut un progres extraordinar faţă de anii 1997-1998, când rata de transmitere de la mamă la făt era de circa 40%, în momentul de faţă este de 2-3%. Ca să completăm acest progam şi să ducem rata de transmitere şi mai jos, încă din 1998 a fost elaborat un ordin de ministru prin care se oferea testarea HIV a femeii gravide. Lucrurile nu s-au oprit la acest nivel şi s-au alocat fonduri pentru reactivi, iar maternităţile au beneficiat de teste rapide”, a spus profesorul.

PRINCIPALUL OBIECTIV PENTRU URMĂTORII DOI ANI ESTE SCĂDEREA TRANSMITERII DE LA MAMĂ LA FĂT CU ÎNCĂ 1-2 PROCENTE, ADICĂ SĂ SE AJUNGĂ SUB 1%, CA ORICE ŢARĂ CIVILIZATĂ, SPUNE PROF. DR. STREINU-CERCEL

“Avem aceste resurse şi posibilităţi, motiv pentru care am relansat programul de informare a medicilor obstetricieni şi ginecologi pentru că în mâna lor stă această posibilitate de reducere cu încă 1-2 procente. Este un lucru fantastic că România a făcut această scădere şi ne propunem să o ducem cât mai aproape de zero. A fi capabili să avem un copil sănătos dintr-o mamă HIV pozitiv eu zic că este ceva cu totul şi cu totul fantastic”, spune managerul Institutului de Boli Infecţioase “Matei Balş”. Cât priveşte incidenţa la Constanţa a cazurilor de transmitere a HIV de la mamă la făt, „nu este de speriat”, însă profesorul dr. Streinu Cercel a subliniat că trebuie acordată în continuare o mai mare atenţie, întrucât judeţul nostru constituie o „cale importantă de intrare”.

CONSUMATORII DE ETNOBOTANICE, MAI EXPUŞI O altă cale de transmitere este constituită de cea a persoanelor care se droghează pe cale injectabilă, fiind vorba, în principal, despre cei care preferă etnobotanicele, potrivit profesorului dr. Streinu-Cercel. Cei care aleg “starea de bine” prin intermediul etnobotanicelor se injectează chiar şi de câte 10-12 ori pe zi, întrucât efectul substanţelor este pe termen scurt, explică managerul. Din păcate, consumatorii substanţelor nou intrate pe piaţă nu ştiu care sunt efectele, profesorul dr. Streinu-Cercel susţinând că ei pot dezvolta, în timp scurt, până la trei luni, crize epileptice, iar după nici un an se poate ajunge până la suicid. Nu în ultimul rând, s-a atras atenţia şi asupra homosexualilor, în ceea ce priveşte transmiterea HIV, şi ei fiind expuşi dacă nu folosesc prezervativul.