53% din fondurile pentru transplant s-au cheltuit

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat, după întâlnirea cu şefii Agenţiei Naţionale de Transplant, că nu există niciun blocaj în acest moment în prelevarea şi transplantarea de organe în România, mai ales că doar puţin peste jumătate din fondurile alocate ANT în 2016 au fost cheltuite. ”Am avut această întâlnire cu conducerea Agenţiei Naţionale de Transplant, am stabilit care sunt priorităţile pentru activitatea de transplant. Mesajul nu poate fi decât unul singur - activitatea de transplant în România trebuie să continue, există foarte multe lucruri bune realizate în activitatea de transplant, dar trebuie să continue în condiţii de transparenţă şi respectare a regulilor şi a cadrului legal. Există un cadru legal care va fi îmbunătăţit, dar nu s-a schimbat nimic în acest moment, deci nu are nimeni de ce să se teamă”, a declarat ministrul Sănătății. Vlad Voiculescu spune că Registrul Naţional de Transplant are, în prezent, date incomplete și nu există o metodologie clară.

"Există finanţare, toate intrumentele care existau până acum sunt în continuare la dispoziţia tuturor spitalelor, ministerul finanţează această activitate bine. Din programul naţional pentru transplant, banii consumaţi faţă de bugetul alocat în acest an sunt undeva la 53%, deci nu se pune în niciun fel problema de finanţare. Aşadar, nu văd niciun fel de motiv pentru care activitatea de transplant să fie blocată. Registrul Naţional de Transplant nu funcţionează aşa cum ar trebui, din punct de vedere tehnic registrul ar putea să ajute ANT mult mai mult, există probleme care ţin de modul în care acest registru este utilizat, adică datele sunt incomplete şi nu există o metodologie clară de completare a acestora, iar regulile nu sunt respectate de fiecare dată", a precizat Vlad Voiculescu. Președintele Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT), Radu Deac, a declarat pe 28 noiembrie că nicio procedură de transplant nu a mai fost făcută în ţară de când au început atacurile în spaţiul public asupra agenției, precizând că un medic a refuzat să îşi dea acordul pe o astfel de procedură de teamă să nu fie implicat. Verificările Corpului de Control la Agenţia Naţională de Transplant au scos la iveală nereguli "grave", echipa de control constatând că procedurile şi criteriile de transplant nu există. ”Nu există o listă de aşteptare la nivel naţional pentru fiecare organ. Pacienţii de pe listele de aşteptare nu beneficiză întotdeauna de şanse reale. Nu există proceduri clare pentru contactarea pacienţilor beneficiari”, a declarat ministrul Sănătăţii în cadrul unei conferinţe de presă.