5.300 de soldaţi căzuţi în Primul Război Mondial odihnesc la Mircea Vodă

Inaugurarea Cimitirului Internaţional de Onoare „Mircea cel Bătrîn” din localitatea Mircea Vodă, care a avut loc sîmbătă, s-a consumat în mijlocul unei mulţimi impresionante de oameni, localnici şi nu numai, după un ceremonial respectat cu stricteţe, în prezenţa autorităţilor locale constănţene, a numeroase oficialităţi centrale, diplomaţi acreditaţi în România, veterani de război, reprezentanţi ai Ministerului de Interne şi ai Ministerului Apărării, elevi şi studenţi. În Cimitirul Internaţional de Onoare, reabilitat de autorităţile constănţene şi redat sîmbătă patrimoniului universal, sînt îngropaţi peste 5.300 de soldaţi de diferite naţionalităţi, căzuţi în timpul Primului Război Mondial în Dobrogea. Cimitirul de la Mircea Vodă este „cea mai importantă necropolă, ca mărime - 8.000 metri pătraţi – şi ca arie de cuprindere a naţionalităţilor aparţinătoare. De-a lungul timpului, a fost amenajat în etape succesive şi cuprinde mormintele de război a 5.302 militari (423 identificaţi şi 4.879 necunoscuţi) români, germani, austrieci, ruşi, bulgari, sîrbi, polonezi şi turci căzuţi în judeţele Constanţa, Tulcea, Durostor şi Caliacra”, au declarat reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE). Redarea acestui spaţiu patrimoniului universal a fost făcută la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). „Această acţiune a fost iniţiată acum trei ani, împreună cu ONCE. Consiliul Judeţean a alocat fonduri Consiliului Local Mircea Vodă şi, în felul acesta, am reuşit să finalizăm această restaurare, atît a cimitirului, cît şi a capelei şi spaţiilor anexe, inclusiv iluminatul, alimentarea cu apă, rigolele şi canalizarea. În această zi atît de importantă, mă bucur foarte mult că acest proiect a fost dus la îndeplinire şi vreau să subliniez importanţa vitală a acestui gest în faţa generaţiilor viitoare şi a istoriei”, a declarat vicepreşedintele CJC, Petre Stancă. Aşezămîntul comemorativ, în a cărui renovare s-au implicat şi Arhiepiscopia Tomisului, alături de Prefectura Constanţa, cuprinde cinci monumente, capela militară şi clădirea administrativă, care au fost amenajate, cu sprijinul armatei, în perioada interbelică.

Ceremonia religioasă de sfinţire a monumentului ridicat în cinstea eroilor şi a cimitirului a fost oficiată de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în fruntea unui sobor de preoţi. „Acest cimitir, cu adevărat pus acum în valoare, aduce multă demnitate ţării noastre, pentru că, în felul acesta, noi arătăm că avem grijă faţă de eroii de demult care acum s-au înfrăţit în acest cimitir. Sînt oameni care s-au luptat între ei şi care au ajuns acum să fie împreună. Acest lucru dă un moment de reper pentru înţelepciunea oamenilor: oricît s-ar lupta oamenii între ei, trebuie să înţeleagă că lupta este scurtă, dar existenţa este neîntreruptă şi, de aceea, acest cimitir are o valoare în sine, pentru că adună naţiile care au fost demult împotrivă şi care acum odihnesc împreună”, a relevat IPS Teodosie. Un moment extrem de emoţionant a fost defilarea Gărzii de Onoare a Forţelor Terestre, Forţelor Navale, Forţelor Aeriene (patru MiG-uri 21 Lancer care au făcut, pe cer, o cruce, salutînd astfel memoria celor ce se odihnesc la Mircea Vodă) şi Gărzii de Onoare comune a Ministerului de Interne şi Ministerului Reformei Administrative. „Foarte frumos. Eu sînt de la Mircea Vodă, iar acesta este un lucru pe care nu l-am mai văzut niciodată. Este foarte frumos. Tatăl meu a murit în război, eu aveam cinci luni cînd s-a dus. Şi acum se odihneşte aici”, spunea, cu lacrimi în ochi, Dumitru Petrariu, un bătrîn localnic. Defilarea militarilor a fost urmată de o depunere de coroane şi jerbe, din partea Preşedenţiei, ministrului Apărării, Asociaţiei Germane pentru Protecţia Victimelor de Război, Consulatului General al Federaţiei Ruse, ambasadorului Ucrainei, ONCE, CJC, Prefecturii, Statului Major al Forţelor Terestre, Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război Constanţa, cadrelor militare în rezervă, Poliţiei de Frontieră, PSD Constanţa şi filialelor sale, Centrului Militar Zonal Constanţa, Comandamentului militar de marină, Consiliului Local Mircea Vodă, etc. Extrem de emoţionat, Dumitru Dedu, primarul comunei Mircea Vodă, a ţinut să mulţumească CJC pentru sprijinul extraordinar pe care l-a acordat, ONCE, Arhiepiscopiei Tomisului şi Prefecturii pentru implicare, şi şi-a exprimat speranţa că instituţiile statului îl vor susţine în continuare.