Șase, studenții năvălesc pe piaţa imobiliară!

CA ÎNTOTDEAUNA

Piața imobiliară constănțeană se pregătește pentru un nou start de an universitar. Cererea studentului sărac și oferta proprietarului binedispus după sezonul estival se întâlnesc iarăși, la malul mării, iar agenții imobiliari spun că nu se așteaptă la diferențe prea mari față de anul trecut. „După scăderile din 2008 - 2009, piața imobiliară locală s-a înscris pe un trend de creștere ușoară, care se va menține probabil și în această toamnă. Pe de-o parte, îi avem pe cei care au rămas fără locuințe în primăvară, când cei mai mulți proprietari de aici încep să închirieze în regim hotelier, și care caută acum apartamente mai ieftine; pe de altă parte, avem un nou val de studenți, Constanța fiind un important centru universitar“, punctează, pentru „Telegraf“, agentul imobiliar de la Access Real Estate Clara Soponaru. La ce prețuri să ne așteptăm? Pentru garsoniere, chiria medie variază între 180 și 220 euro. La apartamentele cu două camere, prețul minim este de 200 euro, iar maximul e de circa 350 euro. La trei camere, chiria pleacă de la 250 euro și ajunge chiar și la 500 euro. „Acum, totul depinde de vechimea mobilierului și de electrocasnicele oferite. Cei care pun la dispoziția chiriașilor un televizor vechi și un pat care a aparținut bunicilor nu pot cere prea mult. În astfel de cazuri, dacă nici gradul de confort nu e maxim, chiria la două camere poate coborî sub 200 euro“, mai spune Clara Soponaru. O notă - vederea la mare scumpește imediat chiria, indiferent de sezon. Ce zone caută studenții? Având în vedere faptul că universitățile nu s-au mutat, apartamentele de pe bulevardele Tomis și Alexandru Lăpușneanu rămân la mare căutare.

SUPRACERERE

Situația este similară și în restul marilor centre universitare din țară, observându-se totuși o cerere care depășește oferta existentă, după cum spun cei de la imobiliare.ro. „În aceste zile, apar sub 4.000 de apartamente de închiriat pe săptămână, cumulat, în cele mai mari cinci orașe din țară. Mult sub cerere... Studenții, ca și ceilalți chiriași, sunt într-o cursă contracronometru, un apartament cu un preț bun putând fi închiriat și în câteva ore“, spune directorul general al imobiliare.ro, Adrian Erimescu. În Bucureşti, spre exemplu, o garsonieră nemobilată din zona Basarabia este scoasă la închiriere pentru 150 euro pe lună, iar în Rahova-Mărgeanului, cu 180 euro pe lună. Preţurile pe segmentul apartamentelor cu două şi trei camere pornesc de la 200 de euro. În Iaşi, în zona Nicolina, o garsonieră nemobilată poate fi închiriată cu 130 euro pe lună. În zona Gară, un apartament cu două camere, mobilat şi utilat, are un preţ cerut de 150 euro pe lună.