Șeful ANAF, Gelu Ștefan Diaconu:

05:57:23 / 03 Septembrie 2015

diaconu

Dle Gelu Diaconu cam tirziu vin reformele la ANAF dupa ce Curtea de Conturi care este stat in stat a blocat activitatea ANAF Constanta care a obligat inspectorii sa faca cit mai multe sesisazi penale pentru contribuabili nevinovati, care a blocat practic si organele de cercetare penala la ce ajuta toate acestea???? trebuie sa stiti dle Diaconu ca in structurile ANAF nu mai exista valoare actele emise nu sunt pe text de lege din cauza fricii Curtii de Conturi inspectorii de frica si mai ales din nestiinta fac greseli iar contribuabilii nu stiu sa se adreseza Agentiei de Integritate. Curtea de Conturi sa verifice actele de la baza legala invocata de inspectori, incadrarile pe text de lege si apoi sa se verifice sursele atrase la buget. Se fac greseli in stabilirea surselor atrase suplimentare orice cheltuiala nedeductibila fiscal deja este infractiune, se pune întrebarea pentru ce exista Codul Fiscal ???? valorile adevaratii inspectori care stiau fiscalitate au fost determinati sa plece din sistem sau minimalizati de ce ??? pentru ca tineu piept sistemului de oprimare pentru fisc si pentru contribuabil care se numeste curtea de conturi si macar daca ar fi pregatiti dar din pacate nu sunt decit niste instrumente