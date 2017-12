Știri pe scurt

Se va implica Gică Popescu în conducerea FC Steaua?

Gheorghe Becali, finanţatorul FC Steaua, a declarat, ieri, că Gheorghe Popescu, care se află în închisoare ca urmare a condamnării în „Dosarul transferurilor”, se va implica în conducerea echipei bucureștene, alături de Mihai Stoica, care este, de asemenea, încarcerat. „O echipă lui Rădoi o să-i fac până la urmă. O să vedem acum. Nu mai fac eu. Or să facă Meme Stoica şi Gică Popescu. Aşa mi-a spus Meme, că vine cu Gică Popescu şi se ocupă. Nu vor niciun ban, doar dacă ajung în Liga Campionilor. Mi-au zis că se ocupă ei, fac tot. Gică Popescu iese în două-trei săptămâni, Meme iese într-o lună-două”, a spus Gigi Becali la Sport.ro. Gheorghe Popescu a fost condamnat, pe 4 martie 2014, la trei ani, o lună şi zece zile de închisoare, iar Mihai Stoica a primit o pedeapsă de trei ani şi şase luni de închisoare.

Surprize în prima etapă din Liga Campionilor

Marți și miercuri s-au disputat meciurile din cadrul primei etape a UEFA Champions League, surprizele fiind reușite de PSV Eindhoven, care a învins-o pe Manchester United, și de Dinamo Zagreb, care a trecut de Arsenal Londra, dar și de AS Roma, care a remizat cu FC Barcelona. Rezultate - marți, GRUPA A: Paris Saint-Germain - Malmo FF 2-0, Real Madrid - Şahtior Doneţk 4-0; GRUPA B: VfL Wolfsburg - CSKA Moscova 1-0, PSV Eindhoven - Manchester United 2-1; GRUPA C: Galatasaray Istanbul - Atletico Madrid 0-2, Benfica Lisabona - FC Astana 2-0; GRUPA D: Manchester City - Juventus Torino 1-2, FC Sevilla - Borussia Mönchengladbach 3-0; miercuri, GRUPA E: Bayer Leverkusen - BATE Borisov 4-1, AS Roma - FC Barcelona 1-1; GRUPA F: Dinamo Zagreb - Arsenal Londra 2-1, Olympiacos Pireu - Bayern Munchen 0-3; GRUPA G: Dynamo Kiev - FC Porto 2-2, Chelsea Londra - Maccabi Tel-Aviv 4-0; GRUPA H: FC Valencia - Zenit Sankt Petersburg 2-3, KAA Gent - Olympique Lyon 1-1. Partidele din etapa a 2-a sunt programate la 29 și 30 septembrie.

Olăroiu, în semifinalele Ligii Campionilor Asiei

Echipa Al Ahli, din Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a învins miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (Lima 26, Ahmed Khalil 47-pen. / Amiri 50), formaţia iraniană Naft Teheran şi s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor Asiei. În tur, Al Ahli s-a impus cu scorul de 1-0. În semifinale, Al Ahli va întâlni formaţia saudită Al Hilal. Olăroiu a declarat, după calificarea în semifinale, că este important ca echipa sa să se concentreze şi să nu se oprească aici, a anunțat the-afc.com.

Szczesny a suferit o luxaţie la un deget

AS Roma a anunţat, pe site-ul oficial, că portarul Wojciech Szczesny a suferit o luxaţie la degetul inelar de la mâna stângă, miercuri seară, în meciul cu FC Barcelona, scor 1-1 (Florenzi 31 / Luis Suarez 21), contând pentru Grupa E a Ligii Campionilor. Szczesny s-a accidentat în minutul 50 al partidei disputate pe „Stadio Olimpico” din Roma, după un duel cu atacantul Luis Suarez.

Sergio Ramos are umărul luxat

Fundașul central al echipei Real Madrid, Sergio Ramos, care a părăsit terenul accidentat în meciul disputat marți seară, cu Șahtior Donețk, în Liga Campionilor, scor 4-0, a suferit o luxație la umărul stâng, a anunțat clubul madrilen, care nu-l va putea folosi, sâmbătă, pe căpitanul său, împotriva Granadei, în La Liga. Sergio Ramos a fost constrâns să cedeze locul în echipă după o oră de joc, după ce a căzut rău în urma unui tackling întârziat al lui Taras Stepanenko, eliminat în urma acestei acțiuni. „I-a fost diagnosticată o luxație acromio-claviculară la umărul stâng”, a anunțat clubul Real Madrid, într-un comunicat, fără să precizeze durata indisponibilității internaționalului spaniol. Mai puțin îngrijorătoare este în schimb accidentarea francezului Raphael Varane, ieșit la pauză după ce a fost victima unei lovituri la nivelul peroneului piciorului stâng. Fundașul francez ar putea fi aliniat sâmbătă pe „Bernabeu“, potrivit presei spaniole. Însă, așa cum a subliniat marți seară antrenorul Rafael Benitez, situația lui Gareth Bale pare mai preocupantă. Atacantul galez în vârstă de 26 ani s-a accidentat la mușchii gemeni de la piciorul stâng și a părăsit terenul după doar o jumătate de oră de joc, șchiopătând și cu o grimasă de durere pe față. Potrivit ziarului „Marca”, galezul ar putea lipsi circa o lună, el adăugându-se pe lista titularilor indisponibili lui James Rodriguez și Danilo.

Valbuena cere în justiție 580.800 euro clubului Olympique Marseille

Mathieu Valbuena a cerut judecătorului delegat din Marsilia să condamne clubul Olympique Marseille să-i plătească 568.800 euro, în urma unui litigiu cu fostul său agent. Internaționalul francez estimează că această sumă, pe care a stabilit-o în luna mai cu fostul său agent Christophe Hutteau drept compensație la încălcarea contractului lor, trebuie plătită în realitate de către Olympique Marseille. Prin vocea avocatului său Henri Labi, clubul din Marseille a contestat că ar avea vreo datorie sau angajament față de Hutteau. Între cele trei părți a fost semnat un protocol potrivit căruia clubul se angaja să-i plătească 568.800 euro lui Hutteau dacă transferul lui Valbuena va fi realizat înainte de 30 iunie 2014. Or, semnarea contractului lui Valbuena cu clubul Dinamo Moscova nu a intervenit decât la începutul lunii august, protocolul devenind astfel caduc. Decizia judecătorului va fi dată la 7 octombrie. Valbuena a evoluat la Dinamo Moscova în sezonul 2014-2015, după care s-a transferat la Olympique Lyon.