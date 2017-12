Știri pe scurt

Adrian Ungur s-a calificat în turul 2 la Banja Luka

Tenismenul Adrian Ungur, locul 255 ATP, s-a calificat în turul 2 al turneului challenger de la Banja Luka (Bosnia-Herţegovina), dotat cu premii în valoare totală de 64.000 de euro. Românul a trecut în primul tur de sârbul Laslo Djere, cap de serie nr. 6 şi locul 180 ATP, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-3. În turul secund, Ungur îl va întâlni pe bosniacul Tomislav Brkici, poziţia 291 în ierarhia mondială, care l-a eliminat în runda inaugurală pe Petru-Alexandru Luncanu. Pentru calificarea în turul secund, Ungur va primi 8 puncte ATP şi 1.100 de euro.

Atletele Bianca Răzor și Florentina Marincu, nominalizate la categoria „Stele în devenire 2015”

Sportivele române Bianca Răzor și Florentina Marincu, ambele campioane europene (de tineret la 400 m și, respectiv, de junioare în proba de triplusalt), au fost nominalizate de Asociația Europeană de Atletism (EAA) la categoria „Stele în devenire”, pentru cei mai buni tineri atleți ai anului 2015. În prezentarea făcută stelistei Bianca Răzor, European Athletics scrie: „Fosta campioană europeană de junioare, acum în vârstă de 21 de ani, a cucerit într-o manieră impresionantă titlul european la Under 23, iar timpul realizat de ea în seriile Campionatelor Mondiale este cel mai rapid înregistrat de vreo sportivă europeană sub 23 de ani în ultimii cinci ani”. La rândul ei, Florentina Marincu, de la Cetate Deva, este prezentată astfel de forul atletic continental: „Florentina Marincu, în vârstă de doar 19 ani, a cucerit medalia de bronz la săritura în lungime în cadrul Campionatelor Europene de seniori indoor, cu recordul personal de 6,79 m, și și-a apărat titlul european de junioare. Ea a fost cea mai bună săritoare în lungime junioară din Europa în 2015 și a mai câștigat și o medalie de bronz la triplusalt, la Eskilstuna”. Alegerea laureatei se va face în urma votului suporterilor pe paginile de Facebook și Twitter, scrutinul încheindu-se pe 28 septembrie, la prânz (ora Europei Centrale).

Paris, Budapesta, Hamburg, Los Angeles şi Roma sunt candidatele oficiale la organizarea JO 2024

Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach, a anunţat ieri că oraşele Paris, Budapesta, Hamburg, Los Angeles şi Roma sunt candidatele oficiale la organizarea Jocurilor Olimpice de vară din anul 2024. Oraşul german Hamburg mai trebuie să treacă un obstacol, referendumul popular care va avea loc pe 29 noiembrie. Votul pentru atribuirea gazdei JO 2024 va avea loc în septembrie 2017, la Lima. Conform presei internaţionale, oraşele Los Angeles şi Paris sunt principalele favorite la organizarea competiţiei. Jocurile Olimpice de vară din 2016 vor avea loc la Rio de Janeiro, iar ediţia din 2020 va fi găzduită de Tokyo.

Spania - Franța e prima semifinală de la Eurobasket 2015

Echipele Spaniei și Franței se vor înfrunta în prima semifinală a Campionatului European de baschet masculin - Eurobasket 2015, după ce au câștigat meciurile susținute marți seară în sferturile de finală, la Villeneuve-d'Ascq, lângă Lille. Spania, condusă de Pau Gasol, a trecut de Grecia cu scorul de 73-71 (14-14, 25-18, 16-25, 18-14). Campioana europeană din 2009 și 2011, medaliată cu bronz în 2013, a figurat mereu în careul de ași al competiției, după 1999. Pau Gasol a reușit 27 de puncte, 9 recuperări și 3 pase decisive, suplinind în mare măsură absențele unor jucători de bază, precum Marc Gasol, Serge Ibaka, Ricky Rubio, José Manuel Calderon sau Juan Carlos Navarro, în timp ce Rudy Fernandez, nerefăcut complet, a făcut figurație. La rândul său, Franța a trecut fără probleme de Letonia, cu 84-70 (21-25, 19-13, 16-7, 28-25), cele mai multe puncte fiind înscrise de Parker, 18. Aseară au avut loc ultimele două sferturi de finală, Serbia - Cehia și Italia - Lituania. Semifinala Franța - Spania este programată în această seară, iar mâine va avea loc a doua semifinală.

Virajul „Nigel Mansell”, pe circuitul de la Ciudad de Mexico

Organizatorii Marelui Premiu al Mexicului, care va reveni în Formula 1 în luna noiembrie, după o pauză de 23 ani, au denumit ultimul viraj după numele lui Nigel Mansell, campionul mondial din 1992. Mansell a câștigat ultima cursă de Formula 1 disputată pe circuitul mexican „Autodromo Hermanos Rodriguez”, în 1992, iar cu doi ani înainte a fost protagonistul unei depășiri palpitante prin exterior a austriacului Gerhard Berger, în virajul rapid și temut „Peraltada”. Acea curbă nu mai face parte însă din circuitul restructurat, iar organizatorii au decis ca virajul 17 să poarte numele lui Mansell, care a mai câștigat aici o cursă în 1987, cu Williams. Pilotul britanic a fost invitat ca oaspete de onoare pentru cursa din 1 noiembrie de la Ciudad de Mexico și s-a declarat „flatat, mândru și încântat” de inițiativa organizatorilor.

„Întoarcerea Lochte” a fost interzisă de FINA

Federația Internațională de Natație (FINA) a interzis „Întoarcerea Lochte”, un procedeu revoluționar folosit de înotătorul american Ryan Lochte la Campionatele Mondiale din august, de la Kazan. Procedeul, utilizat de Lochte în proba de 200 m mixt, presupunea întoarcerea pe spate a înotătorului, înainte de lungimea de bazin rezervată procedeului liber. După ce își folosea din plin explozia și înota sub apă, Lochte realiza o torsiune a corpului, ajungând astfel în poziția clasică. În toate fazele probei, noua tehnică abordată de Lochte i-a adus un avantaj substanțial față de ceilalți competitori. Stilul respectiv a fost botezat de către specialiști „Întoarcerea Lochte”. Arbitrii au acceptat inovația ca fiind una regulamentară în momentul desfășurării curselor. Comisia tehnică din cadrul FINA a analizat detaliat tehnica folosită de Ryan Lochte la Kazan și a ajuns la concluzia ca aceasta i-ar aduce înotătorului un avantaj neloial față de colegii de bazin. Astfel, FINA a transmis către toate federațiile naționale afiliate decizia de a interzice „Întoarcerea Lochte”. Folosirea elementului respectiv va atrage, conform deciziei FINA, descalificarea înotătorului. La Kazan, Lochte a câștigat al patrulea său titlu mondial în proba de 200 m mixt. El este și vicecampion olimpic în această probă.

Flavia Pennetta și Fabio Fognini se gândesc la căsătorie

După ce a terminat cu tenisul, noua campioană de la US Open, tenismena italiană Flavia Pennetta, vrea o nouă viață. Decizia de a-și încheia cariera a fost luată înainte de superba victorie din finală obținută în fața compatrioatei sale Roberta Vinci (7-6, 6-2), sâmbătă, la arena Flushing Meadows din New York, dar decizia a fost cu atât mai greu de luat cu cât ea a ieșit învingătoare în acest important turneu. Totuși, Pennetta are cu ce să-și ocupe primele luni de inactivitate, deoarece se vorbește din ce în ce mai des despre căsătoria sa cu un tenismen italian, Fabio Fognini, care ar fi prevăzută pentru iunie 2016. Italianca va avea astfel destul timp pentru a pregăti ceremonia care ar urma să aibă loc la Brindisi. În plus, Pennetta nu a ezitat în a-și arăta fericirea în plină zi, la ședința foto unde a pozat cu trofeul US Open alături de... Fognini. Fotografii au imortalizat fericitul cuplu pe fondul imobilelor newyorkeze.

Record al orei la ciclism feminin

La 60 de ani după primul record al orei feminin, ciclista americană Molly Shaffer Van Houweling a stabilit un nou record mondial, cu 46,273 km parcurși în 60 de minute. Performanța americancei, care a îmbunătățit cu 208 metri recordul mondial al olandezei Leontien Zijlaard-van Moorsel (46,065 km), datând din 2003, a fost stabilită pe 13 septembrie, pe pista mexicană de la Aguascalientes. Molly Shaffer Van Houweling, care este profesoară de drept la universitate, este în vârstă de 41 de ani și a câștigat mai multe titluri la categoria masters. Primul record al orei feminin a fost stabilit în 1955 de sovietica Tamara Novikova (38,473 km).