Știri pe scurt

Boxerul Cosmin Gîrleanu a devenit campion mondial de juniori!

Cosmin Petre Gîrleanu a câştigat sâmbătă medalia de aur la categoria 44-46 kg din cadrul Campionatelor Mondiale de box pentru juniori (sportivi cu vârsta de 15-16 ani), desfăşurate la Sankt Petersburg. Gîrleanu l-a învins în finală pe americanul Jesse Rodriguez, după ce anterior îi eliminase pe Murodjon Kosimov (Uzbekistan), Barun Singh Shagolshem (India), Maxim Galinicev (Ucraina) şi Aibek Dossanov (Kazahstan). Celălalt sportiv român care a reușit să urce pe podium este Alberto Cristian Biro, medaliat cu bronz la categoria 75 kg, după ce a fost învins în semifinale de rusul Magomedbek Mahmudov.

Boxerul Ronald Gavril, învingător prin KO în gala de la Las Vegas

Pugilistul român Ronald Gavril l-a învins prin KO tehnic în repriza a opta pe americanul Scott Sigmon, sâmbătă, într-un meci programat pentru zece reprize la categoria supermijlocie, în gala profesionistă de la MGM Grand din Las Vegas (Nevada). Gavril (29 de ani) a trecut peste singura sa înfrângere de până acum, suferită în martie, și a obținut două succese în aprilie și iunie. Ronald „The Thrill” Gavril a ajuns la a 14-a sa victorie la profesioniști (10 KO), în timp Sigmon (28 ani) are 25 de victorii (14 KO), 8 înfrângeri (4 KO) și un egal.

Timişoara Saracens a cucerit Cupa Regelui la rugby

Echipa Timişoara Saracens a câştigat sâmbătă seară Cupa Regelui la rugby, învingând în finală, pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf“, formaţia CSM Ştiinţa Baia Mare, scor 24-22 (13-12). Bănățenii au cucerit trofeul la capătul unui meci echilibrat, cu un final incandescent, victoria venind în urma unui dropgol reușit în ultimul minut al finalei de Jody Rose. Cele două formații s-au aflat alternativ la conducere pe tabela de marcaj: 8-3, 8-12, 16-12, 16-22, 24-22. Toate punctele Științei au fost reușite de Luke Samoa, dintr-un eseu transformat și cinci lovituri de pedeapsă, iar pentru Saracens au marcat Daniel Ianuș (două eseuri), Gabriel Conache (eseu și două lovituri de pedeapsă) și Jody Rose (dropgol). Acesta este al cincilea trofeu pe care bănăţenii l-au cucerit în faţa „zimbrilor”, după cele patru finale câştigate, două în Cupa României, în 2011 şi 2014, şi două în SuperLigă, în 2012 şi 2013. În finala mică s-a impus CSM Olimpia București, care a învins Universitatea Cluj cu 31-13 (10-9). Pentru învingători au înscris Siale (două eseuri, 1 l.p., 2 tr.), Ad. Ion (eseu), Stătulescu (3 l.p.) și Ispir (1 tr.). Niciuna dintre cele patru echipe nu a putut utiliza în aceste partide jucătorii convocați la națională pentru Cupa Mondială 2015.

Ana Bogdan a câştigat turneul ITF de la Sofia

Jucătoarea Ana Bogdan, cap de serie numărul 2, a câştigat ieri turneul ITF de la Sofia, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, după ce a învins-o în finală pe sportiva rusă Viktoria Kamenskaia, scor 6-2, 3-6, 7-5, în două ore şi opt minute. În semifinala de sâmbătă, românca trecuse cu 7-5, 6-1 de a şaptea favorită, Sofia Şapatava (Georgia), după ce în sferturile de finală câștigase în fața Mihaelei Buzărnescu (cap de serie nr. 8), scor 6-1, 6-3. Tot în sferturi, Viktoria Kamenskaia o eliminase pe Cristina Dinu.

Perechea Hănescu / Ungur, învinsă în finală la Alphen aan den Rijn

Victor Hănescu și Adrian Ungur au fost învinși ieri în finala probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Alphen aan den Rijn (Olanda), dotat cu premii totale de 42.500 de euro. Ei au cedat în fața perechii germane Tobias Kamke / Jan-Lennard Struff, cap de serie numărul 1, cu scorul de 7-6 (7/1), 3-6, 10-7. Hănescu şi Ungur au dispus în semifinale, scor 1-6, 6-4, 10-7, de cuplul Tomasz Bednarek / Fabrice Martin (Polonia / Franţa), cap de serie numărul 2.

Șahistul Liviu-Dieter Nisipeanu s-a calificat în turul 2 la Cupa Mondială

Liviu-Dieter Nisipeanu s-a calificat în turul 2 la Cupa Mondială de șah, ediția 2015, competiție care are loc în perioada 10 septembrie - 5 octombrie la Fairmont Hotel, din Baku (Azerbaidjan). Nisipeanu, care reprezintă acum Germania, l-a învins cu 1,5 - 0,5 pe spaniolul David Anton Guijarro. În prima partidă, el a câștigat cu piesele albe, iar în a doua a fost consemnată remiza. La rândul său, campionul României din acest an, Constantin Lupulescu, a făcut două remize cu rusul Igor Lisij. Ieri au fost programate partidele de departajare. Sistemul de joc la Cupa Mondială este format din șase tururi eliminatorii. Fiecare tur este format din două meciuri de câte 25 de minute. În caz de egalitate, se dispută alte două partide de câte 10 minute. În caz că egalitatea persistă, se trece la meciuri cu timpi și mai mici. La ediția din acest an a Cupei Mondiale sunt prezenți 128 de șahiști și șahiste din întreaga lume.

Simone Tempestini a devenit cel mai tânăr campion național de raliuri

Pilotul italian Simone Tempestini a câștigat sâmbătă Raliul Iașului, penultima etapă a Campionatului Național de raliuri, și a devenit cel mai tânăr campion național de raliuri al României. El a obținut a șasea victorie în șapte etape disputate în acest sezon, pilotul echipei Napoca Rally Academy devenind cel mai tânăr câștigător din istoria Campionatului Național de raliuri, la cei 21 de ani ai săi, după ce Vali Porcișteanu deținuse acest record prin titlul adjudecat în 2011, pe când avea 28 de ani și 288 de zile. Echipajul Simone Tempestini / Dorin Pulpea (Ford Fiesta R5) s-a impus în toate probele speciale din Raliul Iașului, în lungime totală de 117,9 km. Pe locul secund a sosit, la 2:19,3, tatăl campionului, Marco Tempestini (Ford Fiesta R5), care l-a avut copilot pe Anton Avram. Podiumul a fost completat de echipajul maghiaro-român Gergo Szabo / Karoly Borbely (Mitsubishi Lancer Evo 9), la 2,38,1. În clasamentul general al piloților, înaintea ultimei etape a Campionatului Național, pe primul loc se află Simone Tempestini, cu 155 de puncte, urmat de Gergo Szabo 90p, Edwin Keleti 88,4p, Marco Tempestini 79p și Bogdan Marișca 74,4p. Ultima etapă a campionatului va fi Raliul Perla Harghitei, programat pe 9 și 10 octombrie la Odorheiu Secuiesc.

Sebastien Ogier a câştigat pentru a treia oară CM de raliuri

Echipajul alcătuit din francezii Sébastien Ogier și Julien Ingrassia (VW Polo-R) a devenit campion mondial de raliuri pentru a treia oară, duminică, la Coffs Harbour, după ce a câștigat Raliul Australiei, a zecea din cele 13 etape ale întrecerii mondiale (WRC). Pentru Ogier a fost a 31-a victorie în WRC, dintre care șapte anul acesta, devansându-l pe finlandezul Marcus Gronholm, fostul mare rival al lui Sébastien Loeb, învingător în 30 de curse și dublu campion mondial. Volkswagen și-a asigurat al treilea titlu mondial consecutiv, cu trei etape rămase până la finalul sezonului, în Corsica, Catalunya și Țara Galilor. La Antipozi, Ogier și Ingrassia au fost urmați de finlandezii Jari-Matti Latvala / Mikka Anttila (Volkswagen Polo-R) și de echipajul format din britanicul Kris Meeke și irlandezul Paul Nagle (Citroën DS3). În clasamentul general al piloților, pe primul loc se află Ogier, cu 235 de puncte, urmat de Latvala 134p, Andreas Mikkelsen (Norvegia) 111p și Mads Ostberg (Norvegia) 90p. La constructori, pe primul loc este Volkswagen, cu 343p, urmată de Hyundai 177p și de Citroën 164p. Campionatul Mondial de raliuri mai programează în acest an trei curse: Raliul Franţei (4 octombrie), Raliul Catalunyei (25 octombrie) şi Raliul Ţării Galilor (15 noiembrie).

Marc Marquez a câştigat Grand Prix-ul statului San Marino la MotoGP

Pilotul spaniol Marc Marquez (Honda) a câştigat Marele Premiu al statului San Marino, disputat ieri pe circuitul de la Misano, a 13-a etapă a Campionatului Mondial de motociclism viteză. Locul 2 a revenit britanicului Bradley Smith (Yamaha), iar pe 3 s-a clasat compatriotul acestuia Scott Redding (Honda). Italianul Valentino Rossi, liderul clasamentului mondial, a fost al cincilea la Misano. La Moto2 s-a impus pilotul francez Johann Zarco, urmat de spaniolul Esteve Rabat (Kalex) şi japonezul Takaaki Nakagami (Kalex). La Moto3, cel mai rapid a fost un puști în vârstă de 17 ani, italianul Enea Bastianini (Honda), care a fost urmat de portughezul Miguel Oliveira (KTM) şi de italianul Niccolo Antonelli (Honda).

CM de gimnastică 2019 vor avea loc la Stuttgart

Campionatele Mondiale de gimnastică artistică din 2019 vor avea loc la Stuttgart, contractul dintre forul internaţional de profil (FIG) şi cel german (DTB) fiind semnat ieri, la patru luni de la desemnarea oraşului gazdă. Mondialele 2019 vor avea loc în perioada 4-13 octombrie şi vor reprezenta etapa decisivă pentru calificările la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. Ediţia din 2015 a Campionatelor Mondiale va avea loc la Glasgow, între 23 octombrie și 1 noiembrie, cea din 2017 este programată la Montreal, între 27 septembrie şi 9 octombrie, iar ediţia din 2018 se va derula la Doha, între 25 octombrie şi 3 noiembrie.