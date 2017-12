Știri pe scurt

Granada donează refugiaţilor zece euro din valoarea fiecărui bilet la meciul cu Villarreal

Clubul Granada a anunţat că va dona refugiaţilor zece euro din valoarea fiecărui bilet cumpărat pentru meciul cu Villarreal, programat duminică, în etapa a treia a campionatului Spaniei. Biletele la meciul dintre Granada şi Villarreal au preţuri cuprinse între 25 şi 50 de euro. În ultimele zile, mai multe cluburi europene şi-au arătat susţinerea faţă de refugiaţii veniţi din Orientul Mijlociu şi Africa.

ŢSKA Moscova, amendată cu 20.000 de euro pentru neregulile de la meciul cu Sporting

Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA a decis ca gruparea ŢSKA Moscova să fie amendată cu 20.000 de euro pentru neregulile de la meciul de pe teren propriu cu Sporting Lisabona, scor 3-1, disputat pe 26 august, în play-off-ul Ligii Campionilor. Clubul rus a fost penalizat pentru că fanii au aprins petarde şi au aruncat cu diverse obiecte, precum şi pentru că scările erau ocupate în loc ca spaţiile respective să fie libere. De asemenea, fotbalistul Joao Mario (Sporting Lisabona), care a fost eliminat în minutul 90+2, a fost suspendat trei meciuri.

Anglia va avea cantonamentul la Chantilly, în timpul EURO 2016

Reprezentativa Angliei, prima echipă care şi-a asigurat calificarea la Campionatul European din 2016, va avea cantonamentul la Chantilly, un oraş de 11.000 de locuitori, situat la 38 de kilometri nord de Paris. „Am ales acest loc în baza mai multor criterii, printre care apropierea de terenul de antrenament și distanţa faţă de aeroportul cel mai apropiat. Am studiat mult şi am decis că acesta este locul cel mai bun”, a declarat selecţionerul Roy Hodgson. Echipa Angliei va fi cazată la hotelul Auberge du Jeu de Paume şi se va antrena pe terenul echipei de amatori US Chantilly. Campionatul European din 2016 va avea loc în perioada 10 iunie - 10 iulie.

Piszczek va fi indisponibil zece zile

Fundaşul formaţiei Borussia Dortmund, Lukasz Piszczek, s-a accidentat la aductori şi va fi indisponibil zece zile, a anunţat gruparea germană, pe site-ul oficial. Internaționalul polonez s-a accidentat la meciul echipei sale cu Germania, de vineri, scor 1-3, din preliminariile EURO 2016.

Antrenorul lui Standard Liege a primit bani de la un jucător ca să-l bage în teren!

Bruno Venanzi, noul preşedinte al clubului Standard Liege, a declarat că, în sezonul trecut, un fotbalist al echipei belgiene i-a oferit bani antrenorului ca să joace, iar tehnicianul a primit banii. Venanzi nu a dezvăluit numele jucătorului şi tehnicianului. În campionatul 2014-2015, în care a înregistrat pierderi de şase milioane de euro, Standard a avut trei antrenori: Guy Luzon, Ivan Vukomanovici şi Jose Riga. Luzon l-a înlocuit pe Mircea Rednic la conducerea tehnică a echipei belgiene, în vara anului 2013. În acest sezon, Standard a început cu Slavo Muslin pe banca tehnică, dar sârbul a fost demis pe 28 august, în urma unor rezultate foarte slabe. Cu interimarul Eric Deflandre la conducere, echipa a fost umilită în deplasare de FC Bruges, într-un meci pierdut cu 1-7. Formaţia din Liege este pe locul 11 în clasament, cu 7 puncte după şase etape, iar de luni seară are un nou antrenor, Yannick Ferrera, 35 de ani, fost la Saint-Trond.