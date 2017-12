Știri pe scurt

Luptătorul Alin Alexuc Ciurariu şi-a asigurat calificarea la JO 2016

Luptătorul Alin Alexuc Ciurariu şi-a asigurat calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, după ce a ocupat locul 5 la categoria 98 kg, la lupte greco-romane, la Campionatele Mondiale de la Las Vegas. În semifinale, Ciurariu a fost învins de Artur Aleksanian, iar în meciul pentru bronz a fost învins, scor 0-4, de ucraineanul Dimitri Timcenko. Titlul mondial a fost câştigat de armeanul Artur Aleksanian.

Naționala de rugby se menține pe locul 17 în clasamentul IRB

Reprezentativa de rugby a României, învinsă cu 21-16 de Tonga, sâmbătă, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială 2015, se menține pe locul 17 în clasamentul mondial dat publicității luni de International Rugby Board. Anglia, gazda CM 2015, a câștigat două locuri și a urcat pe poziția a 4-a, grație victoriei cu 21-13 înregistrate în fața Irlandei, viitoarea adversară a României la turneul final, care a părăsit podiumul, coborând pe poziția a 6-a în urma acestui eșec. Franța, o altă rivală de top a „Stejarilor“ la CM 2015, se menține pe locul 7, în timp ce Italia a coborât un loc și se află acum pe 15, iar Canada a rămas pe poziția a 18-a. Clasamentul este dominat în continuare de campioana mondială Noua Zeelandă, urmată de Australia și de Africa de Sud, ultima câștigând o poziție față de ierarhia precedentă.

Van Heerden, accidentat în meciul cu Tonga, va fi apt pentru Cupa Mondială de rugby

Jucătorul echipei naţionale a României Johan Van Heerden s-a accidentat în partida-test cu selecţionata statului Tonga de sâmbătă seară, dar va fi apt pentru meciurile de la Cupa Mondială. Debutant în echipa României la meciul cu Tonga, scor 16-21, Van Heerden a fost aproape de o accidentare gravă, jucătorul de origine sud-africană suferind o contuzie în zona cervicală, în urma unui contact. Van Heerden a fost scos de pe teren purtând un guler cervical. Van Heerden a ajuns în România în anul 2012, după transferul la CSM Ştiinţa Baia Mare. Cu formaţia maramureşeană a jucat de trei ori finala Cupei României, câştigând trofeul de două ori. Este dublu campion al României, având în palmares şi trei finale de Superligă. Van Heerden a fost selecţionat de 12 ori în echipa Lupii Bucureşti, cu care a jucat în Cupele Europene. Recent, el şi-a prelungit înţelegerea cu CSM Ştiinţa Baia Mare pentru o perioadă de încă trei ani.

CSM Oradea și-a aflat adversarele din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la polo

CSM Oradea face parte din Grupa G în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la polo, alături de CN Sabadell (Spania), Sport Management Verona (Italia) și Jadran Carine Herceg Novi (Muntenegru), potrivit tragerii la sorți efectuate ieri la Nyon (Elveția). Oradea și Verona s-au înfruntat și în primul tur preliminar, desfășurat în weekend în Malta, scorul fiind egal, 11-11 (2-2, 4-2, 1-3, 4-3). Meciurile din Grupa G vor avea loc la Busto Arsizio, în Italia, în perioada 18-20 septembrie, iar primele două clasate se vor califica în turul al treilea preliminar. În această fază sunt calificate direct echipele Jug Croatia Osiguranje Dubrovnik (Croația), Wasserfreunde Spandau 04 Berlin (Germania), Olympiakos SFP Pireu (Grecia), Egri Vizilabda Klub (Ungaria), Vaterpolo Klub Partizan Belgrad (Serbia), Club Natacio Atletic Barceloneta (Spania), Galatasaray Spor Kulubu Istanbul (Turcia) și Pro Recco (Italia). Partidele din grupele principale ale Ligii Campionilor vor debuta pe 28 octombrie. Turneul Final Six al Ligii Campionilor va avea loc între 2 şi 4 iunie 2016.

Joaquim Rodriguez e lider înaintea ultimelor cinci etape din Vuelta

Spaniolul Joaquim „Purito” Rodriguez s-a îmbrăcat în tricoul roșu de lider al Turului ciclist al Spaniei chiar cu o zi înainte de pauza de marți a plutonului, după o etapă, a 16-a, care l-a scos la rampă pe aproape uitatul luxemburghez Frank Schleck. Olandezul Tom Dumoulin însă, clasat pe locul 4 la general, este considerat favorit în contratimpul de 39 km programat astăzi, care poate fi decisiv pentru stabilirea învingătorului din Vuelta. Joaquim Rodriguez (Spania/Katiușa) are doar o secundă avans față de Fabio Aru (Italia/Astana), un minut și 35 de secunde față de Rafal Majka (Polonia/Tinkoff) și 1,51 față de Tom Dumoulin (Olanda/Giant). Cu o întârziere de 3,11, Nairo Quintana (Columbia/Movistar) ocupă locul 8, urmat de Alejandro Valverde (Spania/Movistar), la 3,58 de lider.

Un volan de 100.000 de euro, dispărut din garajul echipei Force India, la Monza

Echipa de Formula 1 Force India a depus o plângere la poliţie, reclamând că un volan în valoare de 100.000 de euro a dispărut din garajul formaţiei, weekend-ul trecut, la Monza, unde a avut loc Marele Premiu de Formula 1 al Italiei. Potrivit presei internaţionale, volanul de înaltă tehnologie ar fi dispărut în noaptea de sâmbătă spre duminică. Din fericire, el era unul de rezervă şi nu dintre cele de pe monoposturile echipei. Piloţii Force India, Sergio Perez şi Nico Hulkenberg, au ocupat locurile 6 și 7 în Marele Premiu al Italiei, câştigat de Lewis Hamilton (Mercedes).

Usain Bolt a anunţat că nu va mai concura în 2015

Atletul jamaican Usain Bolt a decis să nu mai concureze în acest an, el urmând astfel să lipsească de la reuniunea de la Bruxelles, programată vineri, în cadrul circuitului Diamond League. „După emoţiile ultimelor săptămâni la Campionatele Mondiale de la Beijing, am decis să nu mai concurez în 2015. Mă gândesc deja la anul următor şi la Jocurile Olimpice de la Rio, unde voi încerca să îmi apăr titlurile la 100 m, 200 m şi 4x100 m. Mă voi bucura acum de o mică pauză de la antrenamente pentru a-mi încărca bateriile, iar de luna viitoare îmi voi relua pregătirea. Am concurat la Bruxelles de multe ori şi este una dintre cele mai bune reuniuni din circuit. Pista este rapidă şi întotdeauna tribunele sunt pline. Eram nerăbdător să alerg acolo în acest an, dar mă bucur că închei sezonul fără accidentări şi pregătit pentru 2016”, a notat Bolt pe pagina sa de Facebook. Bolt, în al cărui palmares figurează 11 titluri mondiale și 6 olimpice, nu a mai fost învins într-o cursă individuală din 6 iunie 2013, ceea ce înseamnă că perioada de invincibilitate va fi de peste 950 de zile la următorul său concurs, în 2016.

Anand se va confrunta cu noile genii ale șahului la Finala Maeștrilor de la Bilbao

Marele maestru indian Vishwanathan Anand, cvintuplu campion mondial de șah, se va confrunta cu noile genii ale sportului minții cu ocazia Finalei Maeștrilor de la Bilbao, care va debuta luna viitoare. Printre tinerele talente șahiste care vor fi prezente la puternicul turneu din Țara Bascilor, programat între 26 octombrie și 3 noiembrie, se numără Anish Giri, jucător olandez născut în Rusia, la Sankt Petersburg, în 1994, și aflat pe poziția 6-a în clasamentul Federației Internaționale de Șah (FIDE), chinezul Liren Ding (locul 7 FIDE) și filipinezul naturalizat american Wesley So (locul 9 FIDE), ambii născuți în 1993. Acest turneu, aflat la cea de-a opta sa ediție, va coincide cu a șasea ediție a Campionatului Iberoamerican, ce va conta pe prezența a aproximativ 100 de șahiști din 23 de țări. Anand a reușit să câștige Finala Maeștrilor de la Bilbao în 2014, câștigătorii celorlalte șapte ediții fiind bulgarul Veselin Topalov (2008), armeanul Levon Aronian (2009, 2013), rusul Vladimir Kramnik (2010) și norvegianul Magnus Carlsen, actualul campion mondial (2011, 2012).