Știri pe scurt

Programul partidelor din optimile Cupei Ligii la fotbal

Programul partidelor care se vor disputa, la 9 şi 10 septembrie, în optimile de finală ale Cupei Ligii-Adeplast la fotbal - miercuri, 9 septembrie, ora 16.30: Concordia Chiajna - FC Botoșani, ora 19.00: ACS Poli Timişoara - Petrolul Ploieşti, ora 21.45 CSMS Iași - CFR Cluj; joi, 10 septembrie, ora 16.30: FC Voluntari - Astra Giurgiu, ora 19.00: FC Viitorul - CS Universitatea Craiova, ora 21.45: Pandurii Tg. Jiu - Dinamo București. Meciurile se vor disputa într-o singură manşă, eliminatorie. Echipele FC Steaua București şi ASA Tg. Mureş sunt calificate direct în sferturile de finală ale Cupei Ligii-Adeplast. Toate meciurile vor fi transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV şi Look Plus.

Selecții la Academia Hagi

Academia de fotbal „Gheorghe Hagi” organizează selecţii pentru categoriile 2006, 2007, 2008 şi 2009. Selecţiile vor avea loc în perioada verii, la terenul de la hotelul Iaki din Mamaia, după următorul program - marţi și joi, orele 8.00 - 9.30: categoriile 2008 şi 2009; orele 9.30 - 11.00: categoriile 2006 şi 2007; sâmbătă, orele 9.30 - 11.00: categoriile 2008 şi 2009. Relaţii suplimentare puteţi obţine de la următoarele persoane: Constantin Mareş (director coordonator AGH, 6-9 ani) - 0735.735.013; Mihai Stere (antrenor AGH, categoria 2006) - 0735.085.933; Ciprian Micu (antrenor AGH, categoriile 2007, 2008, 2009) - 0729.070.800.

Supercupa României la futsal se va disputa la Cluj-Napoca

Supercupa României la futsal, în care se vor întâlni campioana AS City'us Tg. Mureş şi câştigătoarea Cupei, Autobergamo Deva, se va disputa la 26 august, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, a anunțat, vineri, site-ul oficial al FRF. Acest prim meci oficial al sezonului 2015-2016 va fi o reeditare a întâlnirii din finala Cupei României din ediţia precedentă. Atunci, Autobergamo Deva a învins-o pe AS City'us Tg. Mureş cu scorul de 5-2. Supercupa României va fi arbitrată de Gabriel Gherman, care va fi ajutat de asistentul Gabriel Mocean, rezervă fiind Ovidiu Ciprian Barluţiu. Observatori au fost delegaţi Radu Petre şi Sorin Văduva.

Pepe şi-a prelungit contractul cu Real Madrid

Fundaşul portughez Pepe şi-a prelungit contractul cu Real Madrid până la 30 iunie 2017, a anunţat, vineri, gruparea spaniolă, pe site-ul oficial. Precedenta înţelegere expira la finalul actualului sezon. Pepe evoluează la Real Madrid din 2007, fiind achiziţionat pentru suma 30 de milioane de euro, de la FC Porto.

Klose va fi indisponibil mai multe săptămâni

Miroslav Klose, atacantul german al echipei Lazio, va fi indisponibil mai multe săptămâni din cauza unei accidentări la coapsa stângă. Jucătorul în vârstă de 37 de ani s-a accidentat în meciul cu Bayer Leverkusen, disputat marţi seară, în turul play-off-ului Ligii Campionilor, şi ar urma să absenteze în patru partide. Lazio începe noul sezon din Serie A sâmbătă, pe teren propriu, cu Bologna. Și adversarii au pierdut un jucător important, după ce internaţionalul chilian al lui Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz, a suferit o accidentare la tendonul lui Ahile în timpul unui antrenament şi va fi indisponibil până la finalul anului. Aranguiz a fost transferat în această vară la Bayer Leverkusen, de la Internacional Porto Alegre.

Sami Hyypia, noul antrenor al echipei FC Zurich

Tehnicianul finlandez Sami Hyypia, în vârstă de 41 de ani, este noul antrenor al formaţiei FC Zurich, a anunţat, vineri, gruparea elveţiană, pe site-ul oficial. Sami Hyypia era liber de contract de opt luni, de când plecase de la Brighton & Hove Albion. El a semnat un contract pentru două sezoane, cu opţiune pentru un al treilea.