539 de accidente rutiere petrecute în judeţul Constanţa

În primele şase luni ale acestui an, în judeţul Constanţa au avut loc 539 de accidente rutiere, cu 66 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit statisticilor Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR), în intervalul de timp 1 ianuarie - 30 iunie 2009, 46 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere, cu 16% mai puţine faţă de primele şase luni ale anului 2008. Cele 539 de accidente înregistrate de la începutul anului pe raza judeţului Constanţa s-au soldat cu 72 de persoane rănite grav (cu patru mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut) şi 574 de victime care au suferit leziuni uşoare (cu 124 mai puţine faţă de perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2008). În intervalul de timp amintit, în oraşul Constanţa s-au înregistrat 317 accidente rutiere, care s-au soldat cu 15 morţi, 24 de persoane rănite grav şi 328 de victime care au suferit răni uşoare. În restul judeţului au avut loc 292 de evenimente rutiere în care şi-au pierdut viaţa 31 de oameni, au fost răniţi grav 48 şi au ajuns la spital, cu leziuni uşoare, 246. „Statisticile pe care le-am întocmit pentru primele şase luni ale acestui an arată că principala cauză a producerii accidentelor rutiere a fost indisciplina pietonilor (26% - n.r.) ”, a declarat cms. Tudorel Dogaru, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul SPR Constanţa. Pe locul doi în acest top sumbru se află neacordarea de prioritate, care a provocat 16,5% dintre evenimentele rutiere petrecute în judeţul Constanţa în primele şase luni ale anului 2009, urmată de neacordarea de prioritate pentru pietoni (în 11,3% din cazuri). La nivel naţional, în primele şase luni ale acestui an, au avut loc 4.123 de accidente, soldate cu 1.056 de morţi şi 3.696 de răniţi grav. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 6,95%, iar cel al morţilor, cu 14,15%. Numărul persoanelor rănite în evenimente rutiere s-a micşorat, de asemenea, cu 5,42%.