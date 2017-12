54 de accidente în trei zile

Peste 270 de persoane care s-au urcat la volan aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice au fost amendate, în urma unei acţiuni desfăşurate de poliţişti la nivel naţional, la sfârşitul săptămânii trecute. În perioada 6 – 8 ianuarie au fost identificate în trafic 273 persoane care conduceau sub influenţa băuturilor alcoolice. Acestea au fost sancţionate contravenţional cu amendă (cuprinsă între 9 şi 20 de puncte amendă) şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile. Totodată, au fost constatate 201 infracţiuni privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice de persoane având o alcoolemie peste limita legală, în toate aceste cazuri fiind întocmite dosare. În ultimele trei zile s-au produs 54 de accidente grave de circulaţie, soldate cu 22 persoane decedate şi 44 răniţi grav. Principalele cauze ale accidentelor de circulaţie produse au fost viteza neadaptată la condiţiile de drum (31,8%), respectiv traversarea neregulamentară a pietonilor (22,2%) şi neacordarea priorităţii de trecere pietonilor (11,1%). Totodată, 9,3% din accidentele rutiere înregistrate s-au produs pe fondul conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice.