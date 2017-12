55 de deţinuţi evadaţi în ultimii cinci ani

În ultimii cinci ani, 55 de deţinuţi au reuşit să evadeze din închisori. Comisarul şef Marian Dobrică, directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), a declarat, vineri, că din 2008 şi până în prezent, au fost 55 de evadări: unul era în regim de maximă siguranţă, doi în regim închis, 27 în regim semideschis, 17 în regim deschis, patru arestaţi preventiv şi patru minori internaţi în centrele de reeducare. Directorul ANP a menţionat că, incidentele în care deţinuţii aflaţi în regim deschis nu se mai întorc în închisoare, sunt frecvente, însă ofiţerii din penitenciare nu le pot controla întotdeauna pentru că deţinuţii au dreptul să se ducă singuri la muncă sau la plimbare. „Poate că uneori această lipsă de vigilenţă a apărut şi pe fondul unei lipse de personal destinat asigurării acestor misiuni şi nu putem nega acest lucru. Câtă vreme vorbim despre un deficit de personal, ne putem gândi şi la o asemenea abordare (...) Activitatea noastră s-a extins, a devenit de la an la an mai complexă şi nu am putut întotdeauna să avem oamenii necesari“, a spus Dobrică. Judeţul Constanţa a fost lipsit în ultimii ani de asemenea incidente. „Din 2008 şi până în prezent nu am înregistrat niciun asemenea eveniment în cadrul penitenciarului“, a declarat directorul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă, cms.şef Gelu Dincă.