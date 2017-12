550 de elevi constănţeni au depus contestaţii

După cum era de aşteptat, rezultatele de la examenul de bacalaureat, nu au mulţumit pe toată lumea. Prin urmare, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa au fost depuse duminică, în intervalul orar 16.00 - 20.00, nici mai mult, nici mai puţin de 550 de contestaţii, adică 6,66% dintre cei care au susţinut examenul au contestat notele primite. Cele mai multe (230) sînt la limba română, pe următorul loc aflîndu-se cele la matematică (116). Restul de 204 contestaţii au fost la celelalte discipline susţinute la bacalaureat. Lucrările vor fi recorectate în perioada 7 - 8 iulie, afişarea rezultatelor finale avînd ca termen limită data de 9 iulie. După această dată, elevii constănţeni vor vedea dacă şi-au evaluat corect cunoştinţele sau dacă recorectarea lucrărilor va scoate la iveală faptul că profesorii au fost indulgenţi cu ei şi le-au acordat cîteva sutimi în plus. Reamintim că rezultatele la examenul de bacalaureat au fost afişate în Constanţa încă de sîmbătă. „Profesorii corectori au terminat de verificat lucrările în jurul orelor 13.00 - 14.00, de aceea am decis ca rezultatele să fie afişate în toate centrele de examinare sîmbătă, la ora 17.00. De altfel, chiar ministrul Educaţiei ne-a recomandat ca în cazul în care lucrările sînt corectate mai devreme, să afişăm rezultatele”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, Petrică Miu. La nivelul judeţului Constanţa, procentul de promovabilitate este de 94,99%, cu aproximativ 2% mai mic decît anul trecut. Din cei 8.258 de elevi înscrişi la sesiunea din vară a examenului de bacalaureat, 136 nu s-au prezentat, 6 au fost eliminaţi pentru că au încercat să copieze şi 271 de elevi au fost respinşi. Dintre aceştia, 261 au avut media generală sub 5, iar 10 au avut medii între 5 şi 5.99. Se consideră promovat la examenul de bacalaureat, candidatul care a obţinut cel puţin nota 5 sau calificativul „admis” la fiecare probă orală, a obţinut cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen şi are media generală minimum 6. Dintre elevii admişi, 312 au avut medii cuprinse între 6 - 6.99, cu medii între 7 şi 7.99 au fost 1.775 de elevi, 2.998 de elevi au obţinut medii curpinse între 8 şi 8.99 şi 2.760 de elevi au luat examenul de bacalaureat avînd media generală cuprinsă între 9 şi 9.99. În acest an nu a fost niciun elev care să aibă media generală 10. Pentru ca să nu existe niciun fel de suspiciuni legate de desfăşurarea acestei sesiuni a examenului de bacalaureat, deşi pe parcursul desfăşurării, fiecare centru de examinare în parte a fost monitorizat şi controlat de membrii comisiei judeţene de bacalaureat, inspectorul şcolar general al ISJ a decis ca primilor 50 de absolvenţi din fiecare liceu să li se compare notele de la admiterea în liceu cu cele obţinute la bacalaureat. „Dacă diferenţele sînt mici, de exemplu de la 7 la 8, atunci va fi clar că nu este nicio suspiciune. Dar dacă diferenţele sînt mai mari, ne putem pune nişte semne de întrebare şi vom şti că anul viitor va trebui să luăm măsuri mai drastice de monitorizare. La sesiunea din toamnă, monitorizarea se va face mult mai bine. Vor fi cel mult două centre de examinare, iar membrii comisiei judeţene de bacalaureat vor putea sta acolo pe toată durata examenului”, a declarat Petrică Miu. Candidaţii care nu promovează examenul sau doar anumite probe nici după soluţionarea contestaţiilor, mai au o şansă în sesiunea din toamnă.