56 de etape de suspendare pentru huliganii de la Atletic 2 Mai

Așa cum cotidianul „Telegraf“ a anunțat în numărul său din 27 mai 2015, partida Viitorul Pecineaga - Atletic 2 Mai, din etapa a 24-a a Campionatului Judeţean de fotbal (Liga a V-a), Seria Est, a fost întreruptă în minutul 80, la scorul de 1-0 în favoarea gazdelor. Atunci, oaspeții au solicitat penalty, nu au primit, apoi arbitrul Ionel Nae și asistentul Marian Cioiu au fost loviți de jucători ai formației din 2 Mai. Comisia de Disciplină din cadrul AJF Constanța a judecat cazul și a dictat suspendările cuvenite pentru agresori. Pentru cumul de cartonașe galbene, după care a adus cuvinte jignitoare la adresa arbitrului, Anghel Petre a fost suspendat pentru 8 jocuri și sancționat cu o penalitate sportivă de 75 de lei. Cioinac Alin, pentru comportare violentă asupra arbitrului asistent Cioiu Daniel (lovirea cu piciorul în cap), a fost suspendat pentru 20 de jocuri și sancționat cu o penalitate sportivă de 150 lei. Cismaru Alexandru, pentru folosirea de cuvinte injurioase la adresa arbitrului Nae Ionel și lovirea cu pumnul în cap a acestuia, a fost suspendat pentru 20 de jocuri și sancționat cu o penalitate sportivă de 150 lei. Vasilache Cristian, pentru folosirea de cuvinte injurioase la adresa brigăzii de arbitri, a fost suspendat pentru 8 jocuri și sancționat cu o penalitate sportivă de 75 de lei. Jocul a fost omologat cu scorul de 3-0 pentru Viitorul Pecineaga, iar echipa Atletic 2 Mai a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 500 lei.

VIITORUL FÎNTÎNELE ȘI-A ASIGURAT PRIMUL LOC ÎN SERIA NORD

Duminică, în Campionatul Județean de fotbal s-a jucat etapa a 25-a, penultima din acest campionat. După ce Seria Sud și-a desemnat câștigătoarea, CS Peștera, încă din etapa a 24-a, de duminică știm și numele primei clasate din Seria Nord, care va fi Viitorul Fîntînele. Dacă va dori și va găsi resursele financiare necesare, echipa din Fîntînele va putea juca în Liga a IV-a din sezonul viitor. În Seria Est, înaintea ultimei runde, Farul Tuzla are un punct avans față de Atletic 2 Mai.

Iată rezultatele înregistrate: SERIA NORD: Recolta Nicolae Bălcescu - Sportul Tortoman 4-3; Ulmetum Pantelimon - Dunaris Topalu 3-0 (neprezentare); Dacia Mircea Vodă - Voinţa Săcele 8-0; Dunărea Ciobanu - Pescăruşul Gîrliciu 3-0 (neprezentare); Pescarul Ghindăreşti - Gloria Seimeni 0-3 (formația gazdă s-a retras din campionat); Viitorul Tîrguşor - Spicul Horia 3-0 (echipa oaspete nu a fost programată). Meciul Viitorul Cuza Vodă - Viitorul Fîntînele a fost amânat. Clasament: 1. Fîntînele 60p/24j; 2. Săcele 52p/24j; 3. Mircea Vodă 50p.

SERIA SUD: Danubius Rasova - Trophaeum Adamclisi 6-3; CS Peştera - Castelanii Castelu 6-4; Sport Prim Oltina - Viitorul Cobadin 1-6; AS Independența - Inter Ion Corvin 0-4; AS Carvăn - Voinţa Cochirleni 3-0 (neprezentare); Marmura Deleni - AS Ciocîrlia 0-3 (echipa gazdă s-a retras din campionat). Speranţa Nisipari a stat. Clasament: 1. Peștera 60p/23j; 2. Rasova 50p/22j; 3. Cobadin 48p/23j.

SERIA EST: Farul Tuzla - Voinţa Siminoc 6-1; Viitorul Mereni - Olimpia Constanța 1-1; Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu 10-0; Gloria Albeşti - Viitorul Pecineaga 0-0; Şcoala de Fotbal Mangalia - Luceafărul Amzacea 2-6; Atletic 2 Mai - Oil Terminal Constanţa 3-0 (echipa oaspete nu a fost programată). Jocul CS II Agigea - GSIB Mangalia a fost amânat. Clasament: 1. Tuzla 57p; 2. 2 Mai 56p; 3. Albești 54p.